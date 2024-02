Il Messina Futsal impatta in casa contro Piazza Armerina in una partita thriller

Dopo il vantaggio per 2-0, più volte in inferiorità numerica i giallorossi passano a inseguire. Nel finale errore dal tiro libero e il finale è 5-5

MESSINA – Alla fine pari e patta tra le due squadre nella 16ª giornata del campionato di Serie A2, la quinta di ritorno. Il Messina Futsal non riesce a tornare alla vittoria in casa contro Piazza Armerina, nonostante un’ottima partenza. Sul 2-0 infatti i locali si sono visti rimontare dalla squadra ospite che è passata a condurre, sfruttando i cartellini rossi sventolati in direzione locale tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, per 3-5. Nel finale una coraggiosa Messina Futsal ha trovato il pari, col portiere di movimento, e a cinque secondi dalla fine ha avuto anche un tiro libero per vincere praticamente al fotofinish. Lautaro Mendez che si è incaricato della conclusione ha mancato l’occasione e il punteggio finale è rimasto di cinque reti pari.

Messina Futsal – Piazza Armerina 5-5

Ottimo l’inizio dei giallorossi che vanno a segno con Garcia che conclude al volo su un bell’assist di Piccolo, la replica poco dopo di Lautaro col piatto da buona posizione. Si scuote Piazza Armerina che prima dimezza lo svantaggio e poi pareggia con Di Maria autore di una doppietta. Al quarto d’ora non ravvisato un fallo con proteste ai danni di Piccolo, poco male perché il messinese poco dopo segna sfruttando una ripartenza col difensore ospite che prova un salvataggio in extremis sulla linea. Quasi nel finale viene espulso Garcia per doppia ammonizione, la seconda ci sta sulla prima forse l’arbitro ha calcato un po’ la mano.

Il Messina Futsal termina e inizia a cavallo tra i due tempi in inferiorità numerica. Allo stremo i ragazzi di coach Battiato stanno tenendo il vantaggio per 3-2, ma quasi allo scadere della penalità gli ospiti pareggiano con Furno. Segue un errore a tu per tu col portiere di Consolo, poi un’altra espulsione ai danni di Coppolino per fallo da ultimo uomo. In superiorità Piazza Armerina va ancora a segno tornando avanti 3-4 grazie alla rete di Tamurella. In azione offensiva tenta la scivolata Fichera che però colpisce in pieno il palo e resta a terra dolorante, ripartono gli ospiti che sfruttando ancora una superiorità numerica involontaria realizzano la quinta rete con Noto.

Nei minuti finale arriva la reazione del Messina Futsal che prima si porta meno uno con Lautaro Mendez poi gioca gli ultimi minuti di partita col quinto di movimento e su un ottimo schema perfettamente riuscito D’Angelo segna la rete del 5-5. Negli ultimi cinque secondi espulsione stavolta lato Piazza Armarina, Caro Barroso lascia il campo quando mancano ormai cinque secondi, ma è il sesto fallo degli ospiti e quindi tiro libero per i padroni di casa. Dai sei metri si presente Laurato Mendez che si vede la conclusione rasoterra parata, sulla respinta potrebbe segnare ma la sua conclusione termina alta.

