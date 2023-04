Il Messina Futsal in trasferta in Calabria per tenere il passo promozione - Tempostretto

Ultima trasferta della stagione regolare per i giallorossi in Serie B che sfideranno sabato sera il Città di Acri

MESSINA – Il Messina Futsal si appresta a vivere, tutto di un fiato, il finale della regular season della serie B di calcio a 5. La squadra giallorossa affronterà sabato 15 aprile il Città di Acri in trasferta, sette giorni dopo chiuderà il proprio campionato nella gara interna contro il Mirto, poi nell’ultima giornata osserverà il turno di riposo. Il match inizierà alle ore 19 e sarà arbitrato dai signori Francesco Conca di Barletta e Sebastiano Monaco di Acireale (cronometrista Antonio Mandaradoni di Vibo Valentia).

Il tecnico Marcelo Mittelman avrà a disposizione quasi l’intero organico e potrà, quindi, operare le rotazioni che riterrà opportune. “Stiamo lavorando con la voglia di dare il massimo in ogni partita – ha dichiarato, in settimana, il pivot Giuseppe Coppolino – sappiamo di aver perso per strada qualche possibilità per essere alla fine tra le migliori tre, però la matematica non ha dato ancora certezze, per cui ci proveremo, a cominciare dalla difficile sfida in Calabria”.

Programma e classifica serie B girone H

Programma partite 24ª giornata serie B (girone H): Real Termini-Casali del Manco; Città di Palermo-Mascalucia C5; Drago Acireale-Villaurea; Monreale-Ecosistem Lamezia; Città di Acri-Messina Futsal. Riposano: Arcobaleno Ispica e Mirto.

Classifica: Mascalucia C5 45; Città di Palermo 42; Ecosistem Lamezia 38; Messina Futsal 37; Drago Acireale 26; Casali del Manco 23; Villaurea 22; Mirto 21; Città di Acri e Monreale 19; Arcobaleno Ispica 18; Real Termini 16.