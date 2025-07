Il Messina Futsal riparte dalle conferme di Piccolo, D’Angelo e Puglisi

Il capitano, il laterale e il centrale continueranno a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione di Serie A2 di calcio a 5. Carnazza nuovo tecnico dell'Under 19

MESSINA – Tris di importanti conferme per il Messina Futsal in vista del prossimo campionato di serie A2 di calcio a 5. Continueranno a vestire la maglia giallorossa il capitano Nanni Piccolo, il laterale Antonino D’Angelo ed il centrale Giuseppe Puglisi. Si tratta di elementi di provato affidamento sia in campo che fuori, animati da un forte spirito di identità e che hanno totalizzato un buon numero di presenze nelle categorie nazionali.

“Indossare questi colori e rappresentare la mia città per il quarto anno consecutivo è un grande onore, oltre che un vero piacere – dichiara Piccolo – Disputare un’altra stagione con al braccio la fascia di capitano significa avere e sentire il dovere di alzare l’asticella delle ambizioni. È il momento di puntare a traguardi più ambiziosi e contribuire alla crescita del movimento in città. So che la società sta lavorando su tutti i fronti e io sono pronto a mettermi in gioco per raggiungere i migliori risultati possibili”. Obiettivi analoghi per D’Angelo e Puglisi.

L’Under 19 affidata al tecnico Carnazza

Nei giorni scorsi, si è tenuto, intanto, uno stage per l’Under 19 al “PalaLaganà”, dove si sono radunati un buon gruppo di ragazzi, che sognano di essere il futuro del Messina Futsal. Una fresca ventata di entusiasmo che rende ancora più rosee le prospettive del club peloritano. Notizia più recente è invece la nomina di Sergio Carnazza quale nuovo tecnico della squadra giovanile, sostituirà Salvatore D’Urso al quale la società porge i suoi ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto sulla panchina nella scorsa stagione e gli augura un futuro sportivo ricco di soddisfazioni.

Sergio Carnazza è un tecnico che vanta in carriera diverse positive esperienze nei campionati nazionali e regionali di calcio a 5, conosce, inoltre, perfettamente l’ambiente giallorosso, avendo già rivestito diversi ruoli all’interno del club e che condivide a pieno progetto ed obiettivi della dirigenza. “Stiamo lavorando per allestire l’organico, che disputerà l’annata agonistica – dichiara Carnazza – Ci attende un’intesa ed impegnativa stagione, poiché il livello del torneo è alto. Ringrazio la società, con in testa il presidente Fabrizio Caratozzolo ed il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto, per la fiducia risposta in me, affidandomi il doppio compito di mister dell’Under 19 e di vice allenatore in A2. Ciò è motivo di orgoglio personale e di ulteriore stimolo per fare bene, consapevole di quanto sia importante il vivaio per la crescita del club e dell’intero movimento cittadino”.