Il Messina Futsal sfiora la rimonta sul campo del Bitonto

Sotto per 5-2 ad inizio ripresa i giallorossi di coach Battiato si riportano in scia fallendo nel finale due ghiotte occasioni per il pari

BITONTO – Ancora una sconfitta per il Messina Futsal in Serie A2 di calcio a 5 alle prese con ancora tante assenze. Nonostante questo e l’inizio shock subito appena cominciata la partita i giallorossi sono rimasti in partita creandosi le occasioni per pareggiarla nel finale. Purtroppo le occasioni sono sfumate e il punteggio finale di 5-4 ha premiato i padroni di casa del Bitonto Futsal Club.

Tra i giallorossi a segno due volte Marcio Garcia, Nanni Piccolo e Lautaro Mendez. Si trattava della 19ª giornata del campionato e poteva essere un’occasione per provare ad evadere dalla zona retrocessione invece gli uomini di coach Battiato restano a 17 punti e mancano l’aggancio alla Gear Piazza Armerina che li precede a quota 18 lunghezze e contestualmente hanno ceduto in casa, in una partita senza storia terminata 1-6, al Lamezia Terme. Settimana prossima tornano in casa al PalaLaganà i peloritani cari al presidente Caratozzolo dove ospiteranno l’Atletico Canicattì nel derby tra siciliane.

Bitonto Futsal Club – Messina Futsal 5-4

Il match si apre favorevolmente per i padroni di casa che possono calciare un rigore dopo un fallo di mano in area di Piccolo. Dal dischetto si presenta Perrucci che porta avanti i pugliesi, sempre i locali dopo due minuti raddoppiano, la difesa giallorossa si dimentica Orlino tutto solo sul secondo palo che insacca. Palla di nuovo al centro del campo e reazione immediata del Messina Futsal che in quattro secondo, con una grande azione, va a segno con Piccolo che accorcia le distanze. Non si risparmiano le due squadre in campo e il Bitonto torna avanti di due reti grazie alla segnatura ancora di Orlino che sfrutta un errore della retroguardia ospite. Gli uomini di coach Battiato si riportano una rete sotto con Lautaro Mendez ma nel finale i pugliesi con la conclusione da lontano di Perrucci vanno al riposo sul 4-2.

Nei secondi 20 minuti di gioco i locali trovano il massimo vantaggio grazie alla rete di Caggianelli che li porta sul 5-2. Il Messina Futsal non ci sta e lancia l’assalto alla porta avversaria che va a segno con una splendida triangolazione finalizzata da Garcia per il 5-3. Coach Battiato non vuole rallentare e tenta la carta del quinto di movimento e ancora Garcia, dopo tanto giro palla, trova il varco giusto per segnare il 5-4. Mancano tre minuti alla fine e gli ospiti si procurano diverse occasioni su due tutte sono clamorose quella di D’Angelo che sbaglia un gol da ottima posizione e ad un secondo dalla fine sul rilancio del portiere Lautaro Mendez tenta la fortuna con un colpo di testa che però manca clamorosamente la porta avversaria e il pareggio.

Articoli correlati