Il Messina Futsal si illude, la capolista Canicattì espugna il PalaLaganà

MESSINA – Il Messina Futsal non è riuscito a sovvertire i pronostici della vigilia nel match contro la capolista Futsal Canicattì, che si è imposta, sul parquet del “PalaLaganà”, per 5 a 1 nella 5ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Inizio equilibrato e privo di particolari sussulti fino al 6’, quando Gaetano Centorrino, servito alla perfezione da Matias Sanz, sblocca il punteggio per i giallorossi. Sanz potrebbe subito raddoppiare, ma la sua staffilata viene intercettata dal portiere con i piedi. La reazione ospite si concretizza nelle reti di Silon e Guimaraes, che ribaltano la situazione tra il 15’ ed il 16’. Nel finale di tempo, Silon cala il tris del +2 (1-3). La squadra peloritana prova a rispondere nella ripresa, ma sono più efficaci gli attacchi portati dagli avversari, che vanno ancora due volte a bersaglio. La traversa nega poi la soddisfazione del gol ad Emiliano Baloria ed il risultato non cambia più fino al suono della sirena.

Giovanile. Prima sconfitta stagionale per l’Under 19 nazionale, superata (6-2) dal Barcellona Futsal al “PalAlberti”; di Centorrino e Mangraviti le realizzazioni della formazione allenata da Salvatore D’Urso.

Risultati 5ª giornata serie A2: Messina Futsal-Futsal Canicattì 1-5; Canosa-Città di Acri 2-4; Sammichele-Futsal Mazara 4-3; Gear Piazza Armerina-Ecosistem Lamezia 3-1; Soverato-Futsal Bitonto 7-4; Audace Monopoli-Castellana 4-0.

Classifica girone D: Futsal Canicattì 13; Soverato 10; Futsal Bitonto e Sammichele 9; Audace Monopoli 8; Ecosistem Lamezia, Gear Piazza Armerina e Città di Acri 7; Messina Futsal 6; Futsal Mazara 4; Canosa e Castellana 3.

