Il Messina in Eccellenza, le avversarie nel girone B

Ci sarà la stracittadina con la Messana Riviera, derby peloritani con Gioiosa, Nebros e Jonica

MESSINA – Ufficiale ormai che il Messina con la sua storia ultracentenaria è stato ridimensionato al campionato di Eccellenza. Sfumata lo scorso anno la Serie D ai playout, ricordiamo una pesante penalizzazione ma anche errori nella gestione del gruppo dopo il cambio di proprietà.

Sfumata poche ore fa la possibilità di essere ripescati, troppo scarni i requisiti vedi settore giovanile o femminile o tutt’altro che fosse legato ad una società che per anni, non solo con Sciotto presidente, non ha costruito nulla di duraturo.

A pagare sono quelli di ora che ricordiamo non sono esenti da colpe ma su questo hanno potuto poco e il solo provarci e metterci i soldi non può giustificare tutto. Specie non può calmare lo sconforto di una tifoseria che, proviamo a vedere il lato positivo, avrà tutte le trasferte vicine in Sicilia, sempre che queste domenica dopo domenica saranno autorizzate dai vari prefetti.

Le avversarie del Messina in Eccellenza

Il Messina viene inserito nel girone B di Eccellenza, 16 le squadre in tutto, cinque messinesi: la cittadina Messana Riviera, la Nebros, la Polisportiva Gioiosa e la ripescata Jonica.

A questi si aggiungono l’Acireale Football Club, il Viagrande, l’Augusta, la Gymnica Scordia, Fc Vittoria, Giarre, Mazzarrone, Melilli, Niscemi, Sc Palazzolo e Ss Leonzio.