Il Messina non è tra i ripescati in Serie D, giocherà il campionato di Eccellenza

Arriva la decisione finale della Lega Nazionale Dilettanti, l'ultimo posto liberatosi a sorpresa (Fasano) preso dal Tropical Coriano

Il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato e purtroppo per il Messina la società di Justin Davis e Morris Pagniello non figura tra le ripescate. La riunione svolta in giornata ha infatti sancito che le ripescate, alla fine sei, sono: Lascaris, Castellanzese, Fiorenzuola, Derthona, Grassina e Tropical Coriano.

I sei posti erano stati “liberati” dal Rimini, Valmontone, Sora, Sangiuliano, il ripescaggio del Foggia in Serie C e in ultimo, come motivato nell’atto pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti l’esclusione del Fasano. Sul momento i biancoscudati avevano sperato ma nella tarda mattinata un post del Tropical Coriano, che annunciava il ripescaggio, era nuovamente stata una doccia gelata.

Ora è ufficiale, anche se la società Acr Messina 1900 ancora non si esprime e prende posizione. Il Messina giocherà l’Eccellenza nel prossimo campionato, mai nella sua storia di 126 era successo di giocare un campionato così in basso, il massimo campionato regionale al pari di realtà comunque dignitose come Messana Rivera e Jonica, che ha da poco annunciato il proprio ripescaggio.