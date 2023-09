Il Messina presenta due partner, Costa: "Lavoriamo per lo sponsor sulla maglia" - Tempostretto

Segnali importanti arrivano attorno al Messina che presenta i due partner. Beauty Dental sarà sponsor della sala stampa

MESSINA – Il Messina ufficializza due nuovi partner in questa avventura in Serie C. Presente oggi al “Marullo” di Bisconte il dottor Vincenzo Armenio della Beauty Dental di Licata, ben visibile anche l’altro partner la Fontalba, non era presente l’amministratore dottor Alessandro Faranda che non era presente. Segnali importanti che arrivano nelle ultime settimane, anche se ancora si sta lavorando per lo sponsor da esibire sulla maglia.

Armenio di Beauty Dental: “Occasione che ho subito sposato”

La Beauty Dental sarà sponsor della sala stampa e anche del premio organizzato dall’Ussi che premierà il miglior giocatore del Messina dopo le partite e sarà scelto dai giornalisti presenti allo stadio.

“Essendo uomo di sport – dichiara il dottor Vincenzo Armenio, titolare della clinica a Licata – quando si è presentata l’occasione l’ho sposata subito. Angelo (Costa, ndr) appena arrivato come direttore mi ha coinvolto da subito e spero che la partnership non sia limitata a quest’anno ma di crescita anche per il futuro”.

Costa: “Messina importante anche fuori dalla provincia”

“Il dottor Vincenzo Armenio è un caro amico – dice il direttore operativo Angelo Costa – e sarà presente nella nostra sala stampa e sui led sul terreno di gioco. Sarà uno sponsor che arriva fuori da Messina, per far capire a chi volesse investire l’importanza che ha questa squadra e questa società al di fuori della provincia di Messina”.

Riguardo invece le questioni di campo Costa alle domande dei giornalisti ha spiegato che il rinvio di Taranto “non fa piacere ma lo accettiamo”. Mentre il responsabile comunicazione Davide Gambale ha chiarito che le opportune iniziative riguardo a chi ha sottoscritto un abbonamento prima di scoprire dell’agevolazione sarà “ristorato, si pensa a degli omaggi, un’iniziativa sollecitata che era già in programma, ma non è ancora deciso nulla e nei prossimi giorni saprete di più”.