Il Messina presenta i neo acquisti Büchel e Gyamf, “ne verremo fuori”

Allo stadio San Filippo il centrocampista e il difensore, che promettono il massimo impegno per recuperare punti

MESSINA – Il giorno dopo il pareggio del Messina con la Casertana, la squadra biancoscudata del nuovo mister Simone Banchieri ha presentato alla stadio San Filippo due neo acquisti. Ovvero, il centrocampista Marcel Büchel e il difensore Bright Gyamf.

Ha sottolineato Büchel, classe ’91, 66 presenze in A, 170 in B e 55 in C, con contratto fino al 30 giugno 2026: “Sono stati giorni frenetici. Pochi allenamenti e sono arrivato qui senza allenatore. La squadra mi ha aiutato. Mi sono sentito già nel gruppo anche perché qualche compagno di squadra già lo conoscevo. Abbiamo poco tempo a disposizione e dobbiamo lavorare per portare punti. A convincermi sono state le parole del ds (Domenico Roma, n.d.r.). Mi ha convinto anche la città e sono entusiasta di essere qua. Non ho mai giocato al sud o in un’isola. Per me si tratta di un’esperienza nuova. In questa categoria tutti possono vincere. Limportante è crederci. Non è facile ma siamo convinti di poter trovare in poco tempo la quadra. Possiamo venire fuori il prima possibile da questa situazione”.

A sua volta, così Gyamf, classe ’96, a titolo definitivo dal Cosenza pure lui fino al 30 giugno 2026: “Mi sono trovato subito bene. Non vedevo l’ora di scendere in campo, avevo il fuoco dentro e volevo dimostrare quello che so fare. In questo momento penso a far bene. Posso giocare sia come terzino destro, sia come terzino sinistro. Ma anche come centrale. A Cosenza ero fuori dal progetto e mi stavo allenando con la primavera. Ora voglio dare il mio contributo alla squadra”.

Immagine tratta dalla pagina Fb dell’Acr Messina.

