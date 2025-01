Il Messina ingaggia il difensore Bright Gyamfi

Arriva a titolo definitivo dal Cosenza, resterà in biancoscudato fino al giugno 2026 e potrà essere già impiegato con la Casertana

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingaggio del difensore Bright Gyamfi. Il classe ’96 arriva a titolo definitivo dal Cosenza e si legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2026. Domani, sabato 25 gennaio, sarà disponibile per la gara di Caserta agli ordini di mister Simone Banchieri che oggi ha diretto la rifinitura.

Ottavo colpo del direttore sportivo Domenico Roma e altro pezzo da novanta che può vantare presenze anche in Serie B. Il difensore ghanese di piede destro può giocare sia centrale che terzino su quella fascia. Uscito dall’Under19 dell’Inter è stato a Benevento, Inter, Reggiana e come ultime esperienze a Potenza e Cosenza.

In stagione ha appena due partite giocate con la Primavera 2 in Serie B. Lo scorso anno ne ha giocate 11 con il Cosenza in Serie B, l’anno prima 28 con il Potenza in C e 25 con la Reggiana prima ancora in cadetteria. In Serie B ha oltre 70 presenze e due assist all’attivo, nel girone C di Serie C invece 44 presenze con una rete segnata e due assist serviti ai compagni.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Banchieri durante la rifinitura odierna, foto di Francesco Saya

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004).

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Giuseppe Salvo (2003), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002), Bright Gyamfi (1996).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990), Marcel Büchel (1991).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Gabriel Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita: Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani), Luca Petrungaro (2000 al Potenza), Manuel Di Palma (2004 in prestito alla Nuova Igea Virtus).

In entrata: Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Marcel Büchel (1991 dalla Spal), Bright Gyamfi (1996 dal Cosenza).