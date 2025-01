Il Messina annuncia il centrocampista Marcel Buchel

Il mediano mancino ha oltre 60 presenze in Serie A e oltre 170 in serie B

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingaggio del centrocampista Marcel Büchel. Il classe 91′ che vanta 66 presenze in A, oltre 170 in B e 55 in C, ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2026. Buchel centrocampista mancino arriva dalla Spal dove ha collezionato 15 presenze segnando un gol. In passato ha vestito le maglie di Ascoli, Juve Stabia, Empoli, Verona, Juventus e Bologna. Cresciuto nelle giovanili di squadre austriache e poi tra Siena e Juventus under 19.

