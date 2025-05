Il Messina resta ad una vittoria dalla salvezza, la vera finale a Foggia

Dopo il pari dell'andata i biancoscudati senza fare calcoli sabato saranno allo "Zaccheria" dove si giocano tutto con un solo risultato possibile per mantenere la serie C sul campo

MESSINA – La sfida di sabato pomeriggio contro il Foggia, in cui l’Acr Messina non è andata oltre lo 0-0 pur potendo contare su un pubblico meraviglioso, nei fatti non condanna i biancoscudati ma è stato un po’ deludente. La squadra di mister Gatto non ha giocato una brutta partita, ma in alcuni momenti della gara, come ammesso dallo stesso tecnico parlando di paura iniziale, e soprattutto con alcuni elementi, vedi Luciani e Garofalo su tutti solo perché hanno confezionato praticamente buona parte degli ultimi gol dei biancoscudati con prestazioni eccellenti, è sembrata meno brillante.

La sfida si sposterà allo “Zaccheria” di Foggia dove il Messina, sabato ore 15, è obbligato a vincere per mantenere la categoria. Nulla di impossibile e nulla di inaspettato visto che in virtù del piazzamento in classifica il gruppo rinnovato dal direttore sportivo Domenico Roma sapeva che doveva farsi largo dai bassifondi della classifica per mantenere la serie C a suon di vittorie. Adesso ne manca una, ma diventa quella più importante e certamente la finale di tutte le finali giocate sin qui.

Il pubblico caldo a Messina quanto a Foggia

La delusione per il risultato dello “Scoglio” si registra in particolare per la gioia non regalata al pubblico con il sold out tra Curva Sud e quello spicchio aperto di tribuna A. L’occasione di far bene nella gara di andata era ghiotta pure in virtù dell’assenza del pubblico ospite e quindi il sostegno a senso unico per una sola squadra. Una situazione che si ripresenterà a Foggia dove l’ambiente sarà ancora più caldo, come già si è visto nella sfida di andata con il pubblico multato per i frequenti lanci di oggetti verso il campo, ma a parti invertite visto che quasi certamente arriverà il divieto per la presenza dei tifosi ospiti.

Allo “Zaccheria” senza pensare

La squadra si troverà a giocare in un ambiente ostile sportivamente ma ci sono uomini che in campo non hanno paura di nessuno. Inoltre rotto il ghiaccio dell’andata del playout, su cui magari può anche aver influito che tra la fine della stagione regolare e la sfida di sabato non si è giocato nel fine settimana in mezzo, la tensione dovrebbe essere sicuramente meno per chi per forza di cose l’ha avvertita. Altro elemento da non sottovalutare è l’essere comunque spalle al muro, perché se all’andata ci sta provare a darle e cercare di non prenderle a Foggia il Messina ha una sola strada possibile, vincere, e quindi non ci sarà bisogno di pensare e fare calcoli in vista di un futuro che sul campo si deciderà semplicemente e brutalmente in quei novanta minuti più recupero.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina