Il Messina Rugby beffato a Colleferro torna a casa senza punti

I neroscudati dopo un avvio in equilibrio passano a condurre, ma vengono puniti oltremodo da un blackout nella ripresa

COLLEFERRO – Sconfitto il Messina Rugby nella 14ª giornata, trasferta in terra romana contro il Colleferro amara. La partita viene decisa solo nei minuti finali dopo che la formazione peloritana era stata anche avanti nel punteggio. Prossima giornata nel campionato di Serie B torna in casa la squadra del duo Alibrandi-Miduri contro l’Unione Rugby Capitolina altra squadra laziale che occupa una posizione più alta in classifica ma che sarà affrontata all'”Arturo Sciavicco” di Sperone.

Colleferro – Messina Rugby 40-28

Allo stadio “Natali” di Colleferro lunga fase di studio delle due squadre. I punti arrivano solo dai piazzati, 9-6 per i locali all’intervallo che vanno al riposo con un vantaggio minimo. Alla ripresa del gioco si inizia a segnare con i neroscudati che vanno a segno con Fracassi, Lo Giudice, due mete trasformate che vedono Messina scappare nel punteggio sul 9-20 dopo tre quarti di gara.

Risponde però Colleferro che approfitta del blackout di Messina e va a segno per ben quattro volte ribaltando la situazione, aggiungendo quattro punti, la metà delle trasformazione disponibili, issandosi sul 33-20. Capitan Rizzo guida la reazione finale dei suoi, meta del tallonatore del Messina Rugby non trasformata ma poco dopo Solano mette a segno un calcio che vale il 33-28, in questo momento Messina guadagnerebbe il punto di bonus difensivo.

Nel finale attaccano ancora gli ospiti che vanno a giocare in touche in attacco cercando la quarta meta, che varrebbe punto di bonus e, se trasformata, la vittoria. Colleferro però recupera palla e in contropiede punisce Messina con la quinta meta della sua giornata. Finale con beffa perché il 40-28 dà vittoria e bonus offensivo a Colleferro, togliendo anche il punto di bonus difensivo ai peloritani.

Tabellino

Messina Rugby: Ouedraogo, Irrera, Kese, Quaranta A, Lo Giudice 5, Solano 13, Longo, Bianco, Tornesi, Mangano A, Francassi 5, Hasanoviq, Maggio, Rizzo 5, Durante.

A disposizione: Mangano D, Salvador, Caffarelli, Rao, Caporlingua, Quaranta L.

Colleferro: Tosco L, Meucci, Tosco A, Iannucci, Silti, Coluzzi, Acquista, Di Giovanni, Paladini, Paris, Romani, Ionita, Ciani, Picchi, Nobili.

A disposizione: Bucchi, Panci, Sarpo, AMbroseti, Coluzzi, Lazzarini, Cqeuozzi.

Arbitro: Giacomo Favorini di Perugia.

Mete: 5-3. Calci piazzati: 3-3. Trasformazioni: 3/5, 2/3.

