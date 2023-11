Il Messina Rugby cede in casa con l'Us Roma ma guadagna un punto - Tempostretto

Dopo un brutto inizio i rosanero peloritani hanno tentato la rimonta, il punteggio finale di 21-25 consente loro di conquistare il punto di bonus difensivo

MESSINA – Sconfitta che lascia l’amaro in bocca al Messina Rugby. Nella settima giornata del campionato di Serie B i messinesi cedono in casa contro l’Us Roma. In una giornata ventosa all’”Arturo Sciavicco” il punteggio è di 21-25 per i laziali, un risultato che comunque fa guadagnare un punto, quello del bonus difensivo.

Messina Rugby che nonostante la quarta sconfitta in campionato, la seconda in casa, sale a quota 16 punti, in nona posizione, nel rugby perdendo con uno scarto di sette o meno punti scatta il bonus difensivo. Che è quello che hanno conquistato gli uomini di Alibrandi e Miduri, anche se il duo tecnico dei peloritani deve rammaricarsi per un primo quarto in cui in campo c’era solo l’Us Roma e per un quarto finale in cui si è attaccato tanto senza però riuscire ad aggiungere punti.

Prossima settimana il campionato sarà fermo per tutti, il Messia Rugby quindi tornerà a disputare l’ottava giornata la domenica ancora successiva il 10 dicembre, quando sempre a Messina arriverà un’altra laziale, terza forza del campionato, il Rugby Lions Alto Lazio.

Messina Rugby – Us Roma 21-25

Prima mezz’ora con Us Roma che domina in campo, da mischia i laziali vanno subito a segno con Oliver Scaringella, non trasforma Adam Scaringella che però qualche minuto dopo sfrutta un piazzato per fare 0-8. Il Messina Rugby non riesce a reagire e nuovamente Oliver Scaringella, stavolta da touche, buca una brutta difesa peloritana, Adam Scaringella trasforma e lo score è 0-15. La terza meta romana, che sarà ancora trasformata dall’apertura laziale, è del capitano Francesco Campanella che prende in mezzo la difesa peloritana a velocità.

Sotto per 0-22 arriva finalmente la reazione messinese guidata dal capitano Rizzo, furbo nel battere velocemente una punizione e pochi metri dalla linea di meta e sfruttare il fatto che gli avversari non possono placcarlo subito. Sul finale di tempo arriva anche la seconda meta locale, da touche nell’angolo di sinistra, con Durante che schiaccia in meta nell’angolo. Entrambe le trasformazioni di Solano vanno a segno, la seconda decisamente più complicata, e il Messina Rugby va al riposo sul 14-22. Ad inizio secondo tempo prosegue il buon momento peloritano che sfrutta un mezzo pasticcio difensivo romano e arriva in meta con Mastronardo, Solano trasforma e porta Messina sotto di un punto, 21-22.

In questa fase iniziale di secondo tempo Us Roma resta anche in inferiorità numerica per il cartellino giallo mostrato a Lo Re, Messina comunque non riesce a concretizzare la superiorità e anzi è Roma a badare al sodo e calciare in mezzo ai pali una facile punizione per il 21-25. Nel quarto di gioco finale è un assedio del Messina Rugby che avrebbe anche la possibilità di piazzare da posizione favorevole dentro i ventidue avversari, ma decide sempre di cercare il bersaglio grosso andando in touche. Tra l’ottima difesa dell’Us Roma e qualche errore dei peloritani il punteggio non cambierà.

Tabelino

Messina Rugby: Durante 5, Rizzo 5, Maggio, Santilano A, Hasanoviq, Mangano, Vinci, Bianco, Mastronardo 5, Santilano G, Ouedraogo, Quaranta, Keese, Irrera, Solano 6.

In panchina: Nunnari, Cafarelli, Fracassi, Ndung’u, Russo.

All. Alibrandi. Ass. Miduri.

Us Roma: Romeo, Veraldi, Orabona, Scaringella O. 10, Pettinelli, Napolitano, Coscarella, Sansoni, D’Elena, Scaringella A. 10, Campanelli A., Campanelli F. 5, Lo Re, Cavazza, Cellucci.

In panchina: Pesce, Levato, Stella, Camponeschi, Manzo, Fornasiere.

All.: Ancelotti.

Arbitro: Simone Pellicanò di Reggio Calabria.

Mete: 3-3. Trasformazioni: 3/3, 2/3. Calci piazzati: 0/1, 2/2.

Immagine in evidenza di Julia Merenda

Articoli correlati