Il Messina Rugby espugna Salerno, vittoria da primo posto in classifica - Tempostretto

Come già settimana scorsa vittoria con quattro mete segnate, il Messina Rugby del duo Alibrandi-Miduri rimane in testa al girone 4 con Frascati

SALERNO – Dopo la prima uscita vincente in casa contro Catania arriva anche la prima trasferta che vede il Messina Rugby conquistare un’altra vittoria. Partita decisamente più complicata quella del “Donato Vestuti” dove i peloritani hanno rimontato lo svantaggio segnando la meta della vittoria all’ultimo minuto. La formazione allenata dai coach Alibrandi e Miduri con una partita di grande carattere è riuscita a rimontare nel secondo tempo uno svantaggio di 18-10 e con due mete negli ultimi dieci minuti imporsi per 18-20.

I peloritani con questa seconda vittoria aggiungono, come già all’esordio, punteggio pieno alla loro classifica visto che hanno vinto segnando quattro mete, lasciando all’Arechi il punto di bonus difensivo per lo svantaggio maturato inferiore ai sette punti. In classifica Messina è al primo posto con 10 punti nel girone 4 di Serie B, tanti quanto il Frascati Rugby Club che viaggia come i peloritani a punteggio pieno.

Nella prossima giornata Messina ospiterà Colleferro, una delle tante formazioni romane del girone, questi ultimi hanno perso nell’ultima giornata contro L’Aquila per 6-0 fuori casa, mentre alla prima avevano vinto per 24-23 contro l’Us Roma Rugby. Sarà un altro test importante per i nero-rosa messinesi chiamati a confermate quanto di buon fatto fino a qui.

Arechi – Messina Rugby 18-20

Inizia meglio il Messina Rugby che va a segno con la meta di Spadaro, non trasformata ma saranno poche nel corso dell’incontro le trasformazioni. Risponde con un piazzato Pastore per i locali per il momentaneo 3-5 ma Durante a cinque minuti dalla fine schiaccia ancora nell’area di meta avversaria (3-10) ma negli ultimi secondi a disposizioni ancora Pastore a mettere una pezza per i suoi con una meta trasformata da lui stesso poco dopo. Si va al riposo sul 10-10.

Nel secondo tempo allungano i locali che vanno subito a segno con un piazzato di Pastore a cui segue al 50′ la meta di Spadaro non trasformata, punteggio sul 18-10. Il Messina Rugby ci mette tanto a reagire e risponde a 10 minuti dalla fine con i suoi avanti, arriva la seconda meta in partita di Durante che vale il 18-15, nel finale un piazzato regalerebbe almeno il pari ai peloritani che però cercano il bersaglio grosso e continuano a spingere sull’acceleratore. Nell’ultimo minuto di partita, sempre con gli uomini di prima linea, vanno ancora a segno: meta di Rizzo, non trasformata, che vale il sorpasso e la vittoria per 18-20.

Tabellino

Arechi Rugby: Cafasso, Se. Giordano, Cristiano, Si. Giordano, Brindisi, Zizza, M. Giordano, Ferrigno, Pastore 13, Di Matteo 5, Vicidomini, Carbone, D’Auria, Sarcinelli, Tartaglione.

Panchina: Tortora, De Simone, De Crescenzo, Civale, D’Elia, Liguori, Sbozza.

Coach: Pietro Francesco Caliendo.

Messina Rugby: Frezza, Ndungu, Kese, Quaranta, Irrera, Mastronardo, Amanti, Spadaro 5, Bianco, Tripodi, Mangano, Tornesi, Maggio, Rizzo 5, Durante 10.

Panchina: Cafarelli, Pandolfino, Fracassi, Vinci, Santilano.

Coach: Nicola Alibrandi.

Arbitro: Alessandro Angheloni.