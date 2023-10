Il Messina Rugby inizia vincendo il derby contro Catania - Tempostretto

Vittoria convincente per il Messina Rugby (26-5) che ottiene anche il punto di bonus e si porta momentaneamente in testa al girone di Serie B

MESSINA – Il Messina Rugby comincia il proprio cammino in Serie B, nella stagione 2023/2024, con una vittoria. Domenica pomeriggio allo stadio “Arturo Sciavicco” di Sperone si è giocato il derby siciliano tra peloritani e catanesi. L’Amatori Catania è stata sconfitta per 26-5 e questo ha regalato i primi cinque punti in classifica ai peloritani; i quattro dellala vittoria più uno aggiuntivo di bonus per aver realizzato almeno quattro mete nella partita.

Al momento Messina è in testa alla classifica del girone 4 insieme a L’Aquila a quota 5 punti, unica altra squadra del raggruppamento ad aver vinto all’esordio e conquistando il punto di bonus offensivo. Inizio migliore non poteva esserci per gli uomini del duo di coach Alibrandi-Miduri, nello staff tecnico anche Giorgio Blandino.

I rosanero messinesi, che quest’anno hanno abbandonato la maglia tutta nera aggiungendo le tinte rosa per avvicinare le donne al movimento rugbistico, settimana prossima faranno visita all’Arechi Rugby nella prima trasferta stagionale. I salernitani hanno vinto anche loro un derby battendo all’esordio il Benevento in esterna per 28 a 8.

Messina Rugby – Amatori Catania 26-5

Passa in vantaggio il Messina Rugby che al 18′ va in meta con Quaranta, segue la trasformazione di Solano per l’iniziale 7-0. Replica diversi minuti più tardi, al 36′ la formazione etnea che segna una meta con Cristian Ardito ma l’Amatori manca la trasformazione, punteggio sul 7-5. Nel finale a tempo scaduto, oltre i 40 minuti, Messina trova la seconda meta della sua partita con Tripodi, Solano non trasforma ma Messina va al riposo sul 12-5. Nei secondi quaranta minuti ancora molto bene la formazione di casa che nei primi minuti raggiunge il massimo con ulteriori due mete di Durante al 9′ e Irrera al 15′, che valgono il punto di bonus, stavolta entrambe trasformate da Solano che fissano il punteggio finale sul 26-5.

Tabellino

Messina Rugby: Solano 6, Ouedraogo, Kese, Quaranta 5, Irrera 5, Santilano, Mastronardo, Bianco, Spadaro, Tripodi 5, Mangano, Tornesi, Maggio, Rizzo, Durante 5.

In panchina: Cafarelli, Hasanoviq, Fracassi,Vinci, Spadaro, Frezza, Amanti. Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Amatori Catania: Scarpaci, Scinardo Tabernacolo, Aiello, Sapuppo, Puglisi, Smiroldo, Sangilippo, Cosentino, Ingrassia, Bonnici, Di Bella, Samperi, Zuccarello, Ardito 5.

In panchina: Latino, Angelica, De Maria, Sfogliano, Finocchiaro, Mirabella, Russo. Allenatore: Vincenzo Delfino.

Arbitro: Simone Pellicanò di Reggio Calabria

Mete: 4-1. Trasformazioni: 3/4, 0/1.

