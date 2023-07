Il Messina Volley alla 20ª stagione consecutiva. Il ds Mario Rizzo: "L'orgoglio di aver coinvolto il territorio" - Tempostretto

In vent'anni di attività, per il Messina Volley otto campionati di B2 ma anche tanti titoli provinciali giovanili conquistati

MESSINA – Ventesima stagione sportiva consecutiva per il Messina Volley. Nella prossima stagione la società peloritana di pallavolo femminile disputerà, con la prima squadra, il campionato di interesse Nazionale di Serie C. Inoltre, sarà presente nelle competizioni provinciali con due formazioni, oltre all’importante impegno nei settori giovanili con la partecipazione ai torni Under 16, 14, 13, 12 ed S3. Negli anni, la squadra della Leonessa giallo-blu che festeggerà la ricorrenza dalla fondazione il prossimo 4 agosto, ha ottenuto importanti traguardi. Otto le stagioni di B2, ma anche tanti titoli conquistati nel settore giovanile: 1 titolo provinciale under 12, 2 under 13, 1 under 14, 1 under 16 e 2 under 18.

Il ds Rizzo: “Ampia partecipazione ai tornei giovanili”

“Quella che sta per iniziare – dichiara il direttore sportivo giallo-blu Mario Rizzo – sarà la 20ª stagione sportiva per la nostra società ed il coinvolgimento, in questi anni, di tanti tecnici e atlete del territorio

messinese. Questo ci inorgoglisce. Un grazie per tutti questi anni va rivolto ai nostri sponsor che ci

hanno aiutato, a cominciare dai main sponsor, sponsor ufficiali e partner commerciali.

Inoltre, un ringraziamento particolare va ai nostri dirigenti, allo staff medico ed al nostro ufficio stampa,

elementi fondamentali del progetto Messina Volley. Naturalmente anche quest’anno, soprattutto

dopo la pausa del Covid che ci ha penalizzati a causa dell’indisponibilità del palazzetto, come già nella

scorsa stagione, abbiamo ripreso a pieno ritmo con il settore giovanile che quest’anno lo consolideremo con un’ampia partecipazione ai vari campionati di categoria giovanili. Il movimento giovanile è importante. Sta dietro alle nostre prime squadre, quella che parteciperà al prossimo campionato di

interesse nazionale di Serie C, mentre due formazioni parteciperanno ai campionati di Seconda

Divisione. Sicuramente tanto movimento, tanta pubblica utilità a livello sportivo per le nostre

giovani e cercheremo di migliorare il nostro target sia tecnico che sportivo”.