Il Messina Volley cede alla capolista Amando Ionica, sconfitta nel maschile la Team

I risultati della 16ª giornata di pallavolo in Serie C e le nuove classifiche

Battuta d’arresto per il Messina Volley che, nella 16ª giornata del campionato di Serie C femminile, cede il passo, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, contro la capolista New Amando Jonica Volley per 3-1. Di fronte ad numeroso pubblico, le due squadre si affrontano in una partita di altissimo livello con le ragazze di coach Claudio Mantarro ad avere la meglio contro le atlete dirette da Marcela Nielsen. Per tutti e quattro set le due compagini si danno battaglia su tutti i palloni, dimostrando di essere fra le formazioni più complete del torneo. Nel girone femminile Giardini del Volley vince al tiebreak in casa di Barcellona, l’UniMe vince la stracittadina in casa della Team Volley Messina, Torregrotta sconfitta a Zafferana, Randazzo espugna la palestra Tukory contro la Volley ’96 e l’altra formazione di Santa Teresa, la Futura Volley, piega la Nino Romano. In serie C maschile la formazione peloritana Team Volley Messina ospitava la terza forza del girone, partita equilibrata per tre set poi gli ospiti sono usciti alla distanza portando via l’intera posta, i biancorossi restano comunque in zona playoff.

Rebecca La Spada, centrale del Messina Volley dichiara: “E’ stata una partita molto intensa giocata da entrambe le parti. Probabilmente abbiamo sbagliato di più in alcuni momenti di gioco importanti. Non ci recriminiamo niente perché abbiamo dato il massimo in campo e continuamo a lavoro su quello che c’è stato di buono oggi”.

Così coach Mantarro dell’Amando: “E’ stata un partita molto intensa da entrambe le parti. Ovviamente siamo contenti del risultato e della prestazione. C’è stata una bellissima cornice di pubblico è questo aiuta lo spettacolo ed oggi è stato caloroso da entrambe le parti”.

Queste le parole di Franco Donato, dirigente/allenatore Team Volley Messina maschile: “Giocavamo contro una squadra attrezzata per il salto di qualità con atleti di categoria. Abbiamo fatto una bella partita per tre set abbiamo tenuto molto bene rispondendo palla su palla e dimostrando che il nostro piazzamento in classifica non è casuale. Nel finale abbiamo mollato un po’, non vuole essere una giustificazione ma da quando abbiamo lasciato la Juvara ci alleniamo meno tempo come turni e quindi questo incide quando dobbiamo in partita tenere ritmi elevanti per due ore”.

Primo set con le ospiti subito avanti di 5 lunghezze (1-6) con Sara Pace e capitan Benny Bertiglia. Il Messina Volley va in pausa, ma il pallonetto di Giulia Santoro aumenta il gap a +6 (3-9). Si viaggia più o meno con questo elastico fino al break di 5 punti delle padrone di casa che gli consente di trovare il pari (19-19) con Giulia Mondello, Alessandra Cuzzola e Sara Arena. Le joniche ritrovano subito il vantaggio (+4; 19-23), con il Messina Volley al secondo discrezionale. La New Amando timbra il set-point (+5; 19-24) e le peloritane ne annullano due (-3; 21-24). Coach Mantarro chiama time-out ed al rientro le ospiti si aggiudicano il primo parziale (21-25). Nel secondo ospiti avanti per 5-2 con Pace ed Annalisa Mania. Il Messina Volley reagisce, pareggiando e ribaltando il risultato (+3; 10-7) con Mondello, Nielsen, e Barbora Basile. Mantarro chiama la pausa, ma le padrone di casa riescono a controllare il vantaggio, allungando ulteriormente (+6; 18-12) con Nielsen e Basile. Secondo discrezionale ospite e +7 (20-13) firmato Mondello. Dalla battuta, la stessa Mondello realizza il set-point (+8; 24-16), inizialemente annullato da Pace e poi confermato dalle peloritane (25-17). Terzo set praticamente in equilibrio fino al 18-18 con Bertiglia a portare avanti le joniche (18-19) e indurre la squadra di casa al time-out. Sempre Bertiglia allunga (+2; 18-20), ma tre spunti di Nielsen rappresentano il pari (21-21). La New Amando va in time-out e Bertglia materializza il set-point (+3; 21-24). Secondo discrezionale peloritano con Santoro a chiudere il parziale (21-25) riportando le joniche avanti nel computo dei set. Ospiti a testa bassa nel quarto con il 6-0 firmato da Pace e Bertiglia. Il Messina Volley va in pausa, ma Mania firma il 7-0. Le padrone di casa reagiscono e accorciano a -3 (7-10) con Nielsen e Mondello. Nuovo break delle ospiti che vanno a +8 (7-15) con Pace e il muro di Giulia Pecoraro. Le due squadre viaggiano punto a punto e, sul 21-14 ospite, il Messina Volley chiama il suo secondo discrezionale. Due punti di Pace chiudono il match in favore delle joniche.

Risultati 16ª giornata campionato femminile

Barcellona – Giardini del Volley 2-3

Messina Volley – Amando Ionica 1-3

Torregrotta – Zafferana 0-3

Volley ’96 Milazzo – Randazzo 2-3

Team Volley Messina – Ssd UniMe 0-3

Futura Santa Teresa – Nino Romano 3-0

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica 46; Futura Volley Santa Teresa 41; Nino Romano, Messina Volley 39; Volley ’96 Milazzo 25; Barcellona 22; Zafferana 21; Ssd UniMe 19; Randazzo 17; Giardini del Volley 12; Torregrotta 6; Team Volley Messina 1 punto.

Messina inizia con Grimaldi-Cucinotta sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori De Francesco e Arena, centrali Ponnambalanar e D’Arrigo libero Germanà. A partita in corso spazio a Donato, Spavara e Zuccaro.

Inizia in equilibrio il primo parziale anche se tra punti fatti ed errori commessi sono gli ospiti a fare la gara. Dal 5-5 Team Volley scappa avanti grazie ai punti di De Francesco e Ponnambalanar. La reazione degli ospiti non arriva ma Giarratana impatta 13 pari. Le due formazioni viaggiano insieme fino al 20 pari poi tre punti consecutivi degli ospiti scavano il solco e il set si chiude per 21-25.

Nel secondo fuga dei padroni di casa grazie ai punti di Cucinotta (3-0), la reazione ospite porta Giarratana sull’8-12 prima che la panchina peloritana chieda time out. Alla ripresa del gioco passa qualche scambio prima che i locali tornino in parità sul 16-16, la partita si sviluppa punto a punto fino al 23 pari. Lì poi il punto di Arena vale il set point e il successivo muro di D’Arrigo permette alle due formazioni di tornare in parità.

Nel terzo momento di rilassamento dei messinesi che lasciano praticamente i primi sette punti agli avversari. Cucinotta prova a suonare la carica per i suoi (3-7), ma il divario sembra difficile da colmare. Tolto lo svantaggio iniziale il set prosegue giocato punto a punto ma Giarratana può gestire. Nel finale Messina arriva al -4 (19-23) con gli ospiti che tornano avanti nel conto dei set aggiudicandosi il terzo 20-25.

Nel quarto molla un po’ il colpo la squadra di casa, nuovamente scappa via Giarratana che arriva agevolmente sul 6-15, Team Volley non riesce a reagire e resta sotto 14-22. Il set che chiude l’incontro termina 16-25.

Risultati 16ª giornata campionato maschile

Giarre – Pedara 3-0

Misterbianco – Modica 0-3

Astra Ct – Gela 1-3

Ragalna – Paternò 3-1

Team Volley Messina – Giarratana 1-3

Riposava Pozzallo

Classifica Serie C girone B m

Gela 43; Giarre 39; Giarratana 36; Pozzallo 25; Team Volley Messina, Ragalna 21; Modica 19; Misterbianco 12; Astra Ct 10; Paternò 8; Pedara 6.