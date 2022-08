Il Messina Volley completa lo staff tecnico con Giorgia De Grazia - Tempostretto

Continua a puntare molto sui giovani il Messina Volley che aggiunge anche Giorgia De Grazia agli allenatore del vivaio

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza un nuovo tassello all’interno dello staff tecnico con l’inserimento del giovane allenatore Giorgia De Grazia (classe 1996), che potenzierà la squadra di formatori del vivaio giallo-blu, fulcro importante del lavoro pallavolistico del team del direttore generale Mario Rizzo.

Laureata in Sciente Motorie, De Grazia ha acquisito esperienza allenando le giovanili del Trinisi di Pace del Mela, mentre come giocatrice ha iniziato a muovere i suoi primi passi proprio nel Messina Volley fra minivolley e under 13, militando successivamente fra le fila della Futura Unrra (under 13), Mondo Giovane (under 16, 18, Serie C e D), Città di Spadafora (Serie D) e Cirt Trinisi (Serie C e D).

De Grazia: “Sarà una sfida motivante”

“Per me sarà un onore ed un piacere – ha commentato Giorgia De Grazia – far parte dello staff tecnico di questa squadra e sarà una sfida motivante ed emozionante far crescere i giovani atleti come del resto io stessa sia a livello professionale che personale. Pallavolisticamente sono nata nel Messina Volley e dunque è un piacere tornare a casa, soprattutto se alla base ci sono persone a me vicine, partendo dal presidente per finire allo staff tecnico. Secondo me la collaborazione, l’interazione ed il confronto saranno produttivi e anche divertenti”.

Circa gli obiettivi stagionali, alla luce del progetto “Messina Volley” che si basa sulla crescita dei giovani da portare in prima squadra, ha aggiunto: “Far crescere il settore giovanile, trasmettendo tutti i valori educativi e sportivi è alla base del lavoro di ogni tecnico. Dunque si parlerà di rispetto delle regole verso gli altri, la passione, l’impegno, la costanza e il divertimento. Mettendo, sia tecnici che atleti, la stessa passione per cercare di arrivare all’obiettivo iniziale potremmo fare un’ottima stagione, guardando al futuro con un occhio entusiasta”.

