Il Messina Volley conferma la centrale Sara Arena

La classe 2003 circa la riconferma dichiara: "Non è una semplice formalità ma una responsabilità che mi prendo volentieri"

MESSINA – In avvicinamento al prossimo campionato nazionale di Serie B2, il Messina Volley ufficializza la riconferma del centrale Sara Arena. Per il classe 2003, questo sarà il settimo campionato consecutivo in maglia giallo-blu, dopo essere cresciuta nelle giovanile della Libertas Villafranca. La squadra diretta da Marcela Nielsen, dopo gli ingaggi di Claudia Puglisi, Milly Apruti e Marta Radicella, aggiunge Arena alle riconferme di Giulia Mondello, Miriam Colombrita e Barbora Basile.

“Indossare questa maglia per un’altra stagione – dichiara il numero 18 peloritano – non è una semplice formalità, ma una responsabilità che mi prendo volentieri. Dopo diversi anni insieme conosco bene il valore dell’ambiente, le ambizioni della società e la passione del nostro pubblico. Abbiamo ancora tanta strada da fare e obiettivi importanti da inseguire. Riparto con la stessa fame di sempre e la voglia di fare la differenza insieme alla mie compagne”.