 Stop al pronto soccorso del Piemonte dal 31 agosto all'11 ottobre, "operativi gli altri reparti"

Stop al pronto soccorso del Piemonte dal 31 agosto all’11 ottobre, “operativi gli altri reparti”

Redazione

Stop al pronto soccorso del Piemonte dal 31 agosto all’11 ottobre, “operativi gli altri reparti”

venerdì 28 Agosto 2026 - 14:55

Lavori urgenti di manutenzione nell'ospedale provocano la sospensione nel settore emergenze per 40 giorni. Sinergia con Policlinico e Papardo

MESSINA – Dal 31 agosto all’11 ottobre 2026 temporanea sospensione delle attività di pronto soccorso presso l’ospedale Piemonte per urgenti interventi di manutenzione. Si tratta di quaranta giorni. Nel frattempo, non mancano le polemiche e la Csl Fp ha annunciato una diffida sulla gestione della struttura.

“Sinergia con Policlinico e Papardo”

Questa invece la nota della Direzione strategica: “Si ricorda alla cittadinanza che dalle ore 7 di lunedì prossimo, 31 agosto, fino a giorno 11 ottobre 2026, il reparto di Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte verrà sospeso e di conseguenza verranno sospese tutte le attività di emergenza/urgenza del nosocomio. La temporanea sospensione si rende necessaria e indifferibile per lavori di manutenzione improcrastinabili che riguarderanno prevalentemente opere di adeguamento degli impianti del blocco operatorio e dei reparti di cardiologia e utic. Regolarmente operativi rimarranno tutti gli altri reparti”.

“Pertanto, l’ospedale Piemonte non chiude, ma viene solo temporaneamente sospesa l’attività del Pronto Soccorso. Gli interventi strutturali programmati consentiranno di incrementare gli standard di qualità per gli operatori e per l’assistenza fornita ai pazienti. Si ribadisce inoltre la piena sinergia con le Direzioni Strategiche di Aou “G.Martino” e Papardo che, insieme con la Direzione dell’Ircss, hanno provveduto alla stesura di un Piano Operativo Emergenziale che garantirà all’utenza continuità assistenziale tramite gli altri Pronto Soccorso cittadini, dove la cittadinanza è invitata a recarsi nel periodo in questione in caso di necessità. Anche le organizzazioni sindacali hanno offerto un fattivo contributo e monitorano insieme alle aziende l’andamento delle attività. Le ambulanze del 118 nel periodo in questione provvederanno a trasportare i pazienti negli altri nosocomi cittadini; i pazienti che, non avendo letto questa comunicazione, dovessero recarsi presso il pronto soccorso del P.O. Piemonte, durante il periodo di sospensione delle attività emergenziali, verranno trasportati con le ambulanze dell’Istituto presso gli altri ospedali messinesi”.

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