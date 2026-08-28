Ospedale Piemonte, dalla Cisl Fp di Messina scatta la diffida sulla gestione della chiusura del pronto soccorso

Giovanna Bicchieri: "La ricollocazione del personale non può essere affidata a percorsi informali o a decisioni individuali"

MESSINA – Continua lo scontro sulla chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Piemonte dal 31 agosto all’11 ottobre. Cisl Fp Messina ha diffidato formalmente l’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo per la gestione della chiusura temporanea e per le modalità previste per l’eventuale ricollocazione del personale. Secondo la segretaria Giovanna Bicchieri, dopo l’incontro del 27 agosto non è stato formalmente qualificato né verbalizzato come tavolo di confronto previsto dal Ccnl del comparto Sanità ma come una semplice interlocuzione. Distinzione non da poco, visto che la chiusura comporta conseguenze sull’organizzazione dei servizi e sul personale.

Bicchieri ha spiegato: “La ricollocazione del personale non può essere affidata a percorsi informali o a decisioni individuali. Servono regole chiare, criteri trasparenti e un confronto sindacale formalmente riconosciuto”. Nel mirino del sindacato anche le notizie, apprese informalmente, relative a ulteriori incontri sulla stessa materia con organizzazioni sindacali non firmatarie del vigente Ccnl. La Cisl Fp ha ribadito in merito che eventuali interlocuzioni con soggetti diversi da quelli titolari delle specifiche prerogative contrattuali non possono sostituire gli obblighi di informazione e confronto previsti dalla normativa contrattuale.

Particolare attenzione viene inoltre posta sulla possibile destinazione di personale precario presso altre Aziende sanitarie. La CISL FP precisa di non avere nulla in contrario rispetto a percorsi volontari e correttamente regolamentati, ma chiede che qualsiasi eventuale procedura sia fondata su criteri preventivamente definiti e comunicati, su adeguata informazione e sulla piena libertà di scelta dei lavoratori, senza pressioni dirette o indirette. Per il sindacato, inoltre, la riorganizzazione non può essere considerata un evento imprevedibile, gli interventi, infatti, risultavano programmati sin dal 3 novembre 2025 nell’ambito della pianificazione degli investimenti.

Con la diffida, la CISL FP Messina chiede all’Amministrazione di “non procedere a ricollocazioni o assegnazioni individuali in assenza di criteri preventivamente definiti e comunicati, di non esercitare pressioni sul personale precario e di non sostituire il confronto contrattuale con interlocuzioni informali”. Chiesta inoltre la convocazione immediata di un tavolo formale di confronto sindacale, correttamente verbalizzato, nel quale definire preventivamente criteri, modalità, tempi e tutele per la ricollocazione del personale coinvolto. La nota è stata trasmessa anche all’Assessorato Regionale della Salute, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina e agli altri soggetti istituzionali interessati, affinché, per quanto di competenza, possano valutare le modalità con cui viene gestita la riorganizzazione e la tutela dei lavoratori.

Chieste anche certezze in tema di sicurezza del personale e rischio clinico. “Se entro due giorni non avremo risposte – ha concluso Bicchieri – la CISL FP si riserva di assumere ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti. La riorganizzazione dei servizi non può tradursi in incertezza per i lavoratori. Chiediamo che vengano rispettate le prerogative sindacali e che ogni decisione sulla ricollocazione del personale sia assunta con criteri trasparenti, condivisi e nel pieno rispetto dei diritti dei dipendenti della struttura.”