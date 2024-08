Il Messina Volley conferma Mondello: “Contenta di far parte del progetto”

La banda è cresciuta nel team peloritano conquistando diversi titoli a livello giovanile e la promozione in B2 in prestito con La Saracena

MESSINA – Importante riconferma per il Messina Volley che, dopo la capitana Michela Laganà e l’innesto di Adriana Ignoto, ufficializza per la stagione 2024-25 del Campionato di Serie C femminile il forte martello Giulia Mondello (classe 2000).

La banda è cresciuta nel team del presidente Mario Rizzo, conquistando il titolo di Campione Provinciale Under 18 nel 2017-18 e il Campionato di Serie C nella stagione 2019-20. Dal 2013-14 ha disputato, sempre con la maglia del Messina Volley, il campionato di Seconda Divisione, due di Serie D, sei di Serie C e uno di Serie B2. Nella stagione 2020-2021 ha conquistato la promozione in Serie B2 giocando in prestito con La Saracena.

“Sono molto contenta di far parte del progetto di questo nuovo anno – commenta il numero 8 giallo-blu – e sicuramente sarà un anno difficile, anche se noi speriamo sia ricco di emozioni e soprattutto di vittorie. A breve cominceremo la preparazione atletica e cercheremo di sviluppare una buona pallavolo. E’ da anni che gioco con questa maglia ed abbiamo sempre cercato di dare il massimo. Come detto non sarà un anno facile, anche perché le altre squadre saranno preparate ed il nostro obiettivo è quello di creare un equilibrio, visto anche i nuovi innesti. Per quanto riguarda coach Trimarchi, per lui non è stato semplice visto che è entrato, in corsa, all’interno di una squadra già formata. Lui è stato molto bravo e, dal canto nostro, abbiamo cercato di seguire ogni sua direzione. Noi abbiamo pensato a lungo termine e sono convinta che partendo dall’inizio ci sarà un vero cambiamento”.

