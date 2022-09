Il Messina Volley conferma Spadaro: "Cercherò di essere d'esempio" - Tempostretto

Arriva la quarta conferma in casa Messina Volley. Giulia Spadaro classe 2003 di ruolo centrale

MESSINA – Quarta riconferma per il Messina Volley che, dopo Francesca Cannizzaro, Michela Laganà e Sara Arena, ufficializza anche per questa stagione la presenza in giallo-blu della giovanissima centrale Giulia Spadaro (classe 2003).

Spadaro rappresenta il frutto della politica della società peloritana che si basa sulla crescita del settore giovanile per poter valorizzare le atlete in prima squadra. “Sono contenta di essere stata riconfermata al Messina Volley – commenta Giulia Spadaro – e quest’anno affronteremo un campionato di Serie C con una squadra più pronta rispetto alla passata stagione. Lo scorso anno ho cambiato ruolo, da schiacciatrice sono passata a centrale, e mi sono adattata quasi subito”.

“In questa stagione – spiega Spadaro – continuerò ad allenarmi con costanza cercando di migliorare sempre più come centrale, aumentando la continuità e cercando di dare il mio meglio in campo. Per me il Messina Volley è come una famiglia e cercheremo di migliorare tutte insieme dando il giusto esempio alle più piccole, cosa che farò io dalle più grandi. Secondo me – conclude la centrale del Messina Volley – con questa squadra potremmo arrivare lontano”.

