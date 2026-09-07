 Il Messina Volley dà il benvenuto a Francesca Romeo, arriva in prestito dalla Team Volley

Il Messina Volley dà il benvenuto a Francesca Romeo, arriva in prestito dalla Team Volley

Simone Milioti

Il Messina Volley dà il benvenuto a Francesca Romeo, arriva in prestito dalla Team Volley

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lunedì 07 Settembre 2026 - 18:17

La giovane palleggiatrice classe 2008 alla prima esperienza in un campionato nazionale dichiara: "Sarà una grande occasione di crescita"

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza l’ingresso nella società giallo-blu della palleggiatrice Francesca Romeo. Classe 2008, è cresciuta pallavolisticamente nella Libertas Messina, per poi approdare al Team Volley Messina, compagine con cui la scorsa stagione ha giocato titolare in Serie C.

All’esordio in un campionato nazionale di Serie B2 dichiara: “Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con il Messina Volley. Avere l’opportunità di affrontare un campionato di Serie B2 rappresenta per me una grande occasione di crescita e una nuova sfida che sono pronta ad affrontare con entusiasmo, determinazione e soprattutto con tanto lavoro e impegno”.

“L’atleta arriva in squadra – dichiara il presidente Mario Rizzo – con la formula del prestito dal Team Volley Messina, a cui va il nostro ringraziamento per tale collaborazione tecnica. Certamente, questo trasferimento, rappresenta una prima base per prossimi progetti sportivi che coinvolgeranno le due società, tra le più storiche della nostra città”.

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