Il messinese Antoci eletto al Parlamento europeo con oltre 64mila voti

Al capolista del M5S per l'Italia Insulare toccherà sicuramente un seggio

Dalla lotta alla “Mafia dei pascoli” (con attentato nel 2016) al Parlamento europeo. Giuseppe Antoci è il primo messinese con la certezza di aver ottenuto uno scranno a Strasburgo. Capolista per l’Italia Insulare del Movimento Cinquestelle, Antoci è risultato il più votato, raccogliendo 64.583 preferenze. Il dato non è ancora definitivo, considerato che mancano 4 sezioni su 7.169, ma la seconda più votata del M5S, Cinzia Polo, è staccata di circa 25mila voti. Un gap incolmabile.



“Ho detto tanti “no” in questi anni – aveva dichiarato Antoci presentando la sua candidatura a Messina – Ho rifiutato tante candidature ma ho detto “sì” per coerenza al Movimento Cinquestelle, con il quale da anni ho avviato un dialogo”. Presidente del Parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018, Antoci nel 2016 ha subito un attentato, andando incontro a misure di protezione nei confronti della sua famiglia. “Una storia difficile – aveva detto – ma che rivendico come impegno e dovere nei confronti di un territorio da liberare. Se sarò eletto, mi metterò al servizio e in ascolto delle persone di questi territori. Voglio dare valore a quello che ho fatto in questi anni”.