Il messinese Artemisia si laurea campione siciliano Under 16

Il tennista tesserato con il Ct Vela Messina ha conquistato il titolo sui campi del Ct Calascibetta

MESSINA – Lorenzo Artemisia giovane tennista del Ct Vela è il nuovo campione siciliano under 16. Il peloritano ha ottenuto questo importante riconoscimento sui campi del Ct Calascibetta dove si sono svolti i campionati siciliani under 16. Domenica scorsa, ha sconfitto in finale Nicolò Falsaperna del Mediterraneo Sc con il punteggio di 6-2, 7-6. Artemisia, seguito da Gino Visalli e dai maestri del settore tecnico del Ct Vela, in semifinale, aveva avuto la meglio di Cayden Frost (Tc Monte Kà Tira) in rimonta per 1-6, 6-3, 6-2.