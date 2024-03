Il messinese Lanza vince la prima tappa del Super Next Gen Italia

Trionfo a Reggio Calabria nel circuito riservato ai tennisti under 16-18 disputato la scorsa settimana

Il peloritano Rosario Lanza oltrepassa lo Stretto di Messina e ottiene un grande successo personale. A Reggio Calabria, dal 1 al 10 marzo all’Accademia del Tennis, il tennista del Circoletto dei Laghi ha vinto la prima tappa del Circuito Super Next Gen Italia under 16-18. Lanza, classifica 2.8, dopo aver superato agevolmente nei sedicesimi Salomone, classifica 3.1 e negli ottavi, Colella, classifica 3.1, supera nei quarti, dopo una entusiasmante prestazione, il forte tennista del Ctv Messina Egitto Enrico, classifica 2.7 e testa di serie n. 2 del tabellone principale. Dopo aver battuto in semifinale l’etneo Falsaperna, classifica 3.1, con il netto punteggio di 6-3 6-1, conquista infine il prestigioso titolo, battendo in finale l’orlandino Gasparo, classifica 2.8 e tesserato con il Ct Palermo. La partita è terminata con il ritiro dell’avversario dopo che Lanza era andato avanti un set.