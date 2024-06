Il Milazzo calcio al bivio, l’invito ad amministrazione e imprenditori

La società ha fatto sapere che senza nuove forze economiche non può proseguire. Gioventù Vecchie Maniere e movimento Uniti si fanno sentire

MILAZZO – La situazione del calcio milazzese non è delle più floride. La formazione rosso-blù che milita nel campionato di Eccellenza ha terminato la scorsa stagione regolare con un piazzamento valido per i playoff e poi ha perso in finale contro il Modica. Una stagione di passione e un po’ sofferenza per le difficoltà vissute fuori dal campo e che si ripropongono adesso che va programmata la nuova stagione.

La società un paio di giorni fa ha rilasciato una nota stampa in cui faceva il punto: “Con enorme rammarico – si legge sui canali social della società – dobbiamo purtroppo prendere atto che quanto accaduto ci impedisce di poter proseguire il progetto sportivo avviato la scorsa estate, salvo che, entro il 30 giugno, non intervengano concretamente nuove forze economiche che possano sostenere e portare avanti il nostro lavoro. Se ciò non dovesse accadere, consegneremo il titolo sportivo nelle mani del sindaco, il quale potrà valutare le potenziali offerte per l’acquisizione dello stesso”.

L’invito a non abbandonare l’Ss Milazzo era rivolto a politici, imprenditori e comuni cittadini e al momento solo questi ultimi hanno risposto all’appello provando a risvegliare le coscienze dei propri amministratori. In città infatti sono apparsi diversi striscione che invitano in primis il sindaco a fare qualcosa per salvare il calcio nella città del Capo. Il gruppo Gioventù Vecchie Maniere fa chiaro riferimento alle elezioni comuninali: “Elezioni 2025: votare è un diritto, salvare il Milazzo un dovere”. E non sono gli unici visto che anche il movimento Uniti ha espresso la sua posizione: invitare l’amministrazione ad attivarsi sollecitando le realtà industriali e imprenditoriali milazzesi.

La nota del movimento Uniti Milazzo

“Il movimento UNITI fa un appello all’amministrazione comunale – inizia così la nota – e alle più importanti realtà industriali e imprenditoriali perché finisca questo ciclico rituale per il quale il calcio milazzese non può fare una seria programmazione a medio termine. L’economia milazzese, dati alla mano, registra redditi tra i più alti della provincia e della Sicilia, abbiamo una importante area industriale che non sembra sempre presente o impegnata al pari di altre analoghe realtà siciliane in cui lo sport è sostenuto in maniera forte e, soprattutto, continua”.

“Negli anni passati – prosegue la nota – la sinergia tra amministrazione e realtà industriale ha prodotto importanti risultati con le forze economiche che hanno surrogato il comune nelle sue difficoltà dovute al dissesto. Oggi la situazione è diversa; il dissesto non c’è più eppure tante strutture sportive soffrono i disagi del tempo.

“Sollecitiamo quindi l’amministrazione a farsi parte attiva per sollecitare le più importanti realtà industriali e imprenditoriali milazzesi a costruire un tavolo che pensi a soluzioni sostenibili nel tempo per lo sport più seguito a Milazzo – si legge in chiusura della nota del movimento – senza peraltro dimenticare gli sport minori che, in quanto tali, non soffrono meno in termini di disponibilità di spazi, strutture e risorse”.