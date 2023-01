Il mistero della terza coda apparsa nella "cometa verde" - Tempostretto

Ecco perché chi osserva la cometa dalla terra nota tre distinte code

In questi giorni la cometa verde sta dando spettacolo nei cieli di tutto il mondo. Molti appassionati e studiosi che stanno osservando il fenomeno astronomico stanno notando un particolare di non poco conto: la presenza di una “terza coda”. Normalmente, comete come questa hanno due code: una fatta di polvere, soffiata dal vento solare, e una fatta di gas dall’interno della cometa che sublima, da solido a gas. Il 21 gennaio diversi astrofotografi, tra cui Alessandro Carrozzi in Italia, hanno scattato foto della cometa verde con una terza coda puntata verso il sole.

Gli astronomi fanno pero sapere che questa strana terza coda è nota come “anti-coda” e sebbene sia composta dalla stessa sostanza delle altre code della cometa, in realtà non fa parte dell’oggetto. Invece, si tratta di un’illusione ottica causata dalla Terra mentre si muove attraverso il piano orbitale della cometa, secondo SpaceWeather.com . Le code di una cometa sono spesso chiaramente visibili, visto che la coda di polvere riflette la luce solare, mentre il gas all’interno dell’altra coda si ionizza, conferendogli un debole bagliore.

Una foto di repertorio dell’affascinante cometa verde visibile in queste notti sui cieli italiani.