Il “Motoraduno per la vita” dell’Irccs sarà dedicato ad Alessia De Domenico

MESSINA – Il “Motoraduno per la vita” partirà il 7 settembre dall’Irccs “Bonino Pulejo” di Messina per raggiungere San Marco D’Alunzio. Un viaggio, in moto appunto, che ha come meta la sensibilizzazione sulla donazione degli organi. L’edizione di quest’anno, la quinta, sarà dedicata all’avvocata messinese Alessia De Domenico.

La giovane mamma ha donato le sue cornee

La giovane mamma è scomparsa lo scorso 27 aprile dopo quasi un anno di coma. Un lungo ricovero presso il Neurolesi, dove la giovane donna messinese è stata trasferita qualche giorno dopo il parto del secondo figlio in seguito a gravi complicanze, e dove in seguito al decesso ha donato le sue cornee. Nei giorni scorsi sono state impiantate riportando la luce in un’altra vita.

“Alessia rivive negli occhi di un’altra persona”

“Dopo la tragedia che ha colpito la nostra famiglia solo la donazione ci ha ridato speranza. Il trapianto è andato a buon fine, adesso Alessia è immortale e rivive negli occhi di un’altra persona”, dichiara la sorella Silvia De Domenico.

La precedente edizione del motoraduno era stata dedicata a Gaetano Alessandro, il fondatore della onlus Donare è Vita, che di quella sua seconda chance avuta grazie alla donazione di cuore aveva fatto la sua missione.