Il motoraduno per la vita in memoria di Gaetano Alessandro

Tra Messina e Giardini Naxos l'iniziativa di sensibilizzazione alla donazione degli organi, battaglia del "sindaco della bontà"

Torna il motoraduno per la vita organizzato in memoria di Gaetano Alessandro e dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi, battaglia che ha visto Gaetano impegnato fino alla scomparsa improvvisa nel 2022.

“Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”. Il commosso messaggio di Anna, sorella di Gaetano Alessandro affidato ai versi di Ugo Foscolo è stato il leitmotiv dell’edizione 2024 del “Motoraduno per la Vita”, da quest’anno dedicato proprio all’amato fondatore della onlus Donare è Vita, che di quella sua seconda chance avuta grazie alla donazione di cuore aveva fatto la sua missione. L’evento, tenutosi domenica scorsa e giunto alla sua quarta edizione, organizzato oltre che dall’ IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” anche dal Comune di Giardini Naxos con il sindaco Giorgio Stracuzzi, è stato patrocinato dai comuni di Messina, Scaletta Zanclea, Furci Siculo, l’Università e il Policlinico Universitario di Messina, le Asp di Messina e Trapani, l’ospedale Papardo e il CRT Sicilia.

La giornata di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, organi e tessuti, ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti, tra membri di gruppi e semplici appassionati, per un totale di circa 200 moto e 300 presenti. Organizzatori della giornata, a supporto del direttore generale Maurizio Lanza e del direttore scientifico Angelo Quartarone dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, sono stati il dottor Salvatore Leonardi, direttore dell’U.O.C. di Rianimazione e coordinatore locale per la donazione organi e la dott.ssa Lorenza Mazzeo, dirigente medico anestesista e referente locale per la donazione, che hanno relazionato a seguire della direzione strategica, nelle varie tappe del motoraduno. Preziosa la collaborazione di Eddy Lanzo, amministrativo dell’Istituto.

Alla partenza, dall’ospedale Piemonte, il sindaco di Messina Federico Basile con l’assessora alla Salute Alessandra Calafiore nel porgere il loro saluto hanno dato un segnale forte di collaborazione e di condivisione d’intenti, ricordiamo infatti, l’iniziativa deliberata dall’amministrazione comunale sulla riduzione della TARI per i donatori di sangue. La Rettrice Giovanna Spatari ha evidenziato: “l’importanza della sinergia delle istituzioni nel promuovere la cultura della donazione, a partire dai giovani”. Due le tappe intermedie del motoraduno a Scaletta Zanclea e Furci Siculo.

Il motoraduno

A Scaletta, intervenuti il sindaco Gianfranco Moschella e la dottoressa Daniela Di Ciuccio. A Furci, il sindaco Matteo Francilia e il consigliere comunale Sara Gasco. Alla Città dei Saperi di Giardini Naxos si è tenuto il convegno “La cultura della donazione: un gesto per la Vita”, moderato dalla giornalista Lilly La Fauci, amministrativo dell’IRCCS. A dare il via all’incontro, il direttore generale dell’IRCCS Maurizio Lanza: “Siamo felici di poter dire che nel 2023 la Sicilia è stata tra le prime regioni d’Italia per le donazioni. Possiamo fare sempre di più e sempre meglio, a partire dalla sensibilizzazione. Il nostro obiettivo è, tra le varie attività in programma, quello di rendere questo appuntamento ormai consolidato per la città di Messina, sempre più ampio, fino a raggiungere tutta la Sicilia”.

Messina ha bisogno di più donatori di sangue

“IRCCS e Policlinico – ha sottolineato la direttrice di Medicina Trasfusionale del Policlinico Eugenia Quartarone – lavorano in sinergia anche per quanto riguarda la donazione del sangue, che è un gesto che buona parte della popolazione può scegliere di fare. Messina con i suoi donatori riesce a coprire soltanto metà del suo fabbisogno e deve acquistare il sangue mancante da altre città siciliane. Questo significa che dobbiamo fare di più, anche perché manca in questo momento un ricambio generazionale dei donatori che possono donare fino a 65 anni”.

Le associazioni pro donazione

Hanno collaborato all’iniziativa le associazioni: Donare è Vita, con la presidente Anna Alessandro; Admo Messina, il cui presidente è Salvatore Parrino; Aido Messina con il presidente provinciale Agostino Mallamace; Avis comunale di Messina, rappresentata dal tesoriere Antonino Pelleriti; Croce Rossa Italiana, per la quale è intervenuto il vice presidente del Comitato di Roccalumera e Taormina Placido Dell’Acqua; Crt Sicilia, rappresentato in video conferenza dalla dottoressa Chiara Coticchio; Fasted Messina, con il presidente Tony Saccà; Lions Club Barcellona P.C., rappresentati dal presidente Alfredo Santanocita; e Kiwanis Peloro Messina, rappresentati dal presidente Michele Minissale. Il ricco programma della giornata si è concluso con la visita al parco archeologico di Giardini Naxos. Anima dell’evento come sempre i motociclisti, con i gruppi: Stretto di Messina Chapter Italy; BMW Motorrad Club Messina Fabio Nolasco; Adventure Club Messina; Punisher LE MC Messina; Friends Moto Biker; Le Pantere dell’Etna Bikers; X-BIKERS; Pasticcioni; Poseidon free Bikers; NG Moto Messina, Easy Bikers Moto Club; e Longano Bikers.