Il MuMe, Museo di Messina, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 fino al 31 dicembre 2022 - Tempostretto

Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese

Da domenica 4 settembre, prima del mese in cui è consentito l’accesso gratuito ai Musei, e per tutte le altre domeniche fino al 31 dicembre 2022 il MuMe amplia l’orario di visita aggiungendo a quello mattutino anche il pomeriggio con apertura alle 9 e chiusura alle 19 (ultimo ingresso alle 18), permettendo a cittadini e turisti di avere più tempo a disposizione per godere del ricco patrimonio culturale esposto.

Non è l’unica novità riguardo la possibilità di visita. Infatti dal 1 settembre e fino al 31 dicembre 2022 il MuMe sarà aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, compreso il lunedì, sempre con orario continuato dalle 9 alle 19.

Incremento orario ai lavoratori Asu

La possibilità di estendere i giorni di visita sette giorni su sette, fino alla fine di quest’anno, è conseguenza dell’incremento orario da venti a trentasei ore settimanali concesso dall’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ai lavoratori Asu che operano nei luoghi della cultura siciliani, dunque anche nel nostro Museo, assumendo la spesa che ha portato ad incrementare l’impiego del personale da quattro a sei giorni la settimana.

Agosto 2022 visitatori in aumento (+30 %) rispetto ad agosto 2019

Ciò ha permesso di ampliare l’offerta culturale a turisti e vacanzieri anche nella seconda parte della domenica e nei lunedì, giorni di chiusura canonica, consentendo la visita anche ai crocieristi che faranno scalo nella nostra città nel primo giorno della settimana, sostenendo ulteriormente la politica di crescita del Museo confortata dai dati di questa estate che nell’ultimo mese hanno registrato una crescita di oltre il 30% rispetto all’agosto 2019, ultimo anno pre pandemia, e numeri quasi doppi rispetto allo stesso periodo degli ultimi due anni.