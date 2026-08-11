Il museo, la mostra all’Agorà e la cartolina: si celebra il Centenario della Rinascita della Vara

Dall'apertura straordinaria del Palacultura alle foto storiche all'ex Fiera: le iniziative dei prossimi giorni

MESSINA – In occasione del Centenario della Rinascita della Vara (1926-2026), Messina si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più significativi della propria storia religiosa, culturale e popolare attraverso un programma di iniziative dedicate alla memoria e alla valorizzazione della tradizione della Vara e dei Giganti Mata e Grifone. Tre appuntamenti, in programma nei prossimi giorni, offriranno a cittadini, visitatori e appassionati di storia locale l’opportunità di conoscere e approfondire il patrimonio identitario legato a una delle manifestazioni più sentite dalla comunità messinese.

12 e 13 agosto – Apertura straordinaria del Museo Vara e Giganti

Nell’ambito del programma dell’Agosto Messinese, il Museo Vara e Giganti, ospitato all’interno del Palacultura Antonello, aprirà le proprie porte al pubblico nelle giornate di domani, martedì 12 e mercoledì 13 agosto, dalle ore 18.00 alle 21.00, con ingresso gratuito. L’apertura assume un significato particolare nell’anno in cui ricorre il Centenario della Rinascita della Vara, anniversario che celebra la ripresa della tradizione nel 1926 e il profondo legame della comunità messinese con una delle sue più importanti espressioni identitarie. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta della storia della Vara, dei suoi dettagli costruttivi, delle opere e dei simboli della giostra mariana, nonché della storia dei Giganti Mata e Grifone, saranno i volontari dell’Associazione Amici della Tommaso Cannizzaro, che coordineranno le visite guidate durante le due serate.

Dal 13 al 31 agosto – All’Agorà di Messina la mostra sui 425 anni di storia della Vara

Sempre nell’ambito delle celebrazioni del Centenario, dal 13 al 31 agosto, l’Agorà di Messina – ex Fiera, ospiterà una mostra dedicata alla storia della Vara, attraverso un percorso espositivo composto da 16 pannelli. L’esposizione ripercorre 425 anni di storia, dal 1535 al 1960, attraverso immagini, documenti e testimonianze che raccontano l’evoluzione della Vara e il profondo legame che, nel corso dei secoli, si è consolidato tra la manifestazione e la comunità messinese. L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni collaterali del Centenario della Vara ed è realizzata con il contributo del Comune di Messina, con la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e del Lions Club Messina Colapesce. La mostra nasce con l’obiettivo di conservare e divulgare la memoria storica della Vara, restituendo ai visitatori alcuni dei momenti più significativi della sua lunga tradizione e valorizzando, al tempo stesso, il patrimonio storico, artistico e religioso della città. Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni, affinché possano riscoprire il significato e il valore culturale di una delle manifestazioni più antiche e sentite di Messina.

La cartolina commemorativa del Centenario

A completare il programma delle iniziative dedicate al Centenario è la cartolina commemorativa della Rinascita della Vara, in distribuzione presso l’Info Point turistico comunale di Palazzo Weigert, fino a esaurimento delle copie disponibili. La cartolina è stata realizzata, con il contributo di CONFIMPRESE ITALIA, in 1.200 copie numerate e rappresenta un ulteriore strumento per custodire e diffondere la memoria di questo importante anniversario. L’immagine riprodotta sul fronte della cartolina è tratta da un dipinto dell’artista Felice Canonico, realizzato nel 1954, e contribuisce a restituire, attraverso l’arte, un’immagine della Vara profondamente legata alla memoria e alla tradizione cittadina.

Le tre iniziative, diverse per modalità e contenuti, sono accomunate da un unico obiettivo: celebrare il Centenario della Rinascita della Vara attraverso la conoscenza, la memoria e la valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla storia e all’identità di Messina, rafforzando il legame tra passato e presente e trasmettendo alle nuove generazioni il valore di una tradizione ancora oggi viva e partecipata.