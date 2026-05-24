“Il nostro terrorismo”, a S. Teresa si presenta il nuovo libro dello storico Eric Gobetti

Lunedì 25 maggio al Palazzo della Cultura. Dialogheranno con l’autore il prof. Antonino Palella e il dott. Nicola Candido

S. TERESA – Si terrà lunedì 25 maggio alle 17.30, presso il Palazzo della Cultura – Villa Crisafulli Ragno di S. Teresa di Riva, la presentazione del libro Il nostro terrorismo di Eric Gobetti (UTET, 2026). L’iniziativa è promossa da ANPI Messina Jonica “Francesco Garufi”, Associazione Amici di Onofrio Zappalà e Comitato per il sostegno al popolo palestinese della Riviera Jonica Messinese, con il patrocinio del Comune di S. Teresa di Riva.

Dialogheranno con l’autore il prof. Antonino Palella e il dott. Nicola Candido, esperto di relazioni internazionali.

Dichiarano gli organizzatori: «Siamo davvero onorati di ospitare sulla nostra riviera jonica lo storico Eric Gobetti, studioso di fascismo, seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento».

Gobetti torna alle stampe con un volume di grande rilievo, Il nostro terrorismo, pubblicato da Utet a fine aprile. Il libro rilegge la storia italiana dall’Unità a oggi, mostrando come il terrorismo sia stato utilizzato sia contro il nostro paese sia dall’Italia contro altri popoli.

Negli ultimi venticinque anni – dall’11 settembre 2001 al 7 ottobre 2023, fino ai conflitti contemporanei- il termine terrorismo è diventato centrale nel discorso pubblico, spesso applicato a qualsiasi azione contro un potere costituito. Gobetti interroga questo uso: cosa intendiamo davvero per terrorismo? Chi lo pratica, con quali obiettivi? Come distinguerlo da sabotaggio, omicidio politico o lotta partigiana?

Attraverso una definizione libera da propaganda e pregiudizi, l’autore offre uno sguardo nuovo e non convenzionale: nella storia nazionale, violenza e terrore non sono eccezioni, ma elementi ricorrenti.