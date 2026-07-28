Vessazioni, percosse, lesioni e minacce all’ex compagna. Arrestato 25enne

La donna ha chiesto aiuto a una carabiniera di passaggio ed è stata accolta in caserma

Si è accorta che l’ex fidanzato la stava seguendo in auto, a Villafranca Tirrena, ha visto una carabiniera in uniforme (che stava rientrando a casa dopo il servizio), ha chiesto aiuto ed è stata accompagnata in caserma.

La donna ha raccontato di vessazioni psicologiche, percosse e lesioni subite in passato e mai denunciate, oltre a diversi messaggi minatori ricevuti. Le indagini fatte dai carabinieri hanno confermato la testimonianza.

Così un 25enne è stato arrestato per atti persecutori, in attesa dell’udienza di convalida.