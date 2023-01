Il nuovo anno di Afi011 nel segno della donna: premiata la fotografa Ursula Costa - Tempostretto

A Roccalumera la cerimonia inaugurale. Riconoscimenti anche per Nunzia Picciotto e Cinzia Dori

ROCCALUMERA – Una sala gremita ha fatto da cornice alla serata inaugurale dell’anno sociale 2023 dell’associazione AFI011, un evento durante il quale il presidente Mario Pollino ha esposto una sintesi delle molteplici attività che l’associazione, composta da appassionati di fotografia, ha svolto durante il 2022, attraverso un video che ha ripercorso tutte le attività organizzate. Ha presentato, poi, il libro “Nel cuore dell’AFI” con le foto accompagnate dalle storie elaborate dai soci, sottolineando come l’arte fotografica non può essere solo puro tecnicismo ma deve essere accompagnata da l’anima dell’autore per trasmettere emozioni.

L’intervento di Mario Pollino

Subito dopo i componenti del direttivo (Salvatore Iraci Sareri, Marcella Allegra, Stefano Feudale, Massimo Caminiti) infaticabili collaboratori del presidente, hanno presentato al pubblico il nuovo corso di base di fotografia che si svolgerà a partire da gennaio per gli iscritti, ogni martedì sera, con incontri on-line o in presenza presso la sede del Centro Sociale “Giovanni Paolo II”, di Roccalumera, con lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e con uscite guidate per esperienze rivolte a valorizzare le location più interessanti del nostro territorio.

Momento centrale della serata è stato il Premio annuale dell’AFI011 assegnato per il 2022 a Ursula Costa (nella foto di copertina con il presidente Pollino), per la bravura dei suoi scatti, caratterizzati dallo sguardo intenso verso la “sicilianità” e per i successi del suo iter che l’ha portata in questi ultimi anni a collaborare per “Dolce e Gabbana” anche con quattro importanti pubblicazioni edite da Domenico Dolce.

Un video ha introdotto la sua storia artistica in cui si coglie la particolare espressività degli scatti, specie nelle foto in bianco e nero, e l’artista ha raccontato la sua esperienza iniziale nell’associazione e con il fratello Maximilian; ha consegnato la targa ricordo il maestro fotografo Enrico Borrometi di Messina, già socio onorario dell’AFI011.

Un riconoscimento speciale della critica assegnato anche alla socia Nunzia Picciotto “per la aver raccontato in una sola fotografia più storie… più vite”. Alla piccola Arianna Molino, la più giovane fotografa del gruppo, è toccato il compito di consegnare una targa di ringraziamento, da parte di tutti i soci, al presidente Pollino per l’impegno costante profuso per il sodalizio.

La premiazione di Nunzia Picciotto

Hanno fatto da cornice alla manifestazione una Mostra di scatti più significativi dei soci e le nuove creazioni, ispirate alla Sicilia, della stilista Cinzia Dori, la quale ha ricevuto una targa dal presidente per la preziosa collaborazione e le opportunità che ha dato all’AFI011 nel corso degli ultimi anni.

La consegna degli attestati ai corsisti, di cui ben otto donne e solo due uomini, ha concluso la manifestazione tra la soddisfazione generale dei presenti.

L’AFI011 così si proietta in maniera propositiva nel nuovo anno, ricco di progetti, per intensificare le collaborazioni con amministrazioni locali e le altre associazioni culturali; a testimoniare la validità di questi rapporti, la presenza e il saluto di numerosi amministratori locali: l’assessore Miriam Asmundo per il Comune di Roccalumera (che ospita la sede dell’associazione), Romualdo Lo Conti per il Comune di Antillo, Andrea Miano della rivitalizzata Pro Loco di Casalvecchio Siculo ed esperto del Comune, il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia; tutti hanno avuto parole di elogio per l’operato dell’associazione e dato la disponibilità a contribuire in futuro per eventi che valorizzino la cultura e le bellezze della zona. Presenti anche Marisa Arena, dell’associazione culturale “Impronte” e il fotografo Lillo Lo Cascio che hanno rinnovato l’invito all’AFI per la prossima edizione della “Notte d’Arte” a Messina. Hanno partecipato, quali graditi ospiti, diversi rappresentanti dell’Associazione fotografica “Taoclik” di Taormina, della Croce Rossa Italiana, del Lions Club, dell’AVIS e dell’Archeoclub d’Italia.