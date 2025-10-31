Il “nuovo” Messina verso la Nissa tra incontri, fideiussione escussa e debito dimezzato

La nuova proprietà continua a lavorare sul territorio. Secondo confronto con Basile, incontrata anche la Cooperativa

MESSINA – A pochi giorni dalla gara in trasferta contro la Nissa, il nuovo Messina continua a “formarsi” fuori dal campo. I proprietari Justin Davis e Morris Pagniello nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre, sono stati a Palazzo Zanca dove hanno incontrato per la seconda volta in pochi giorni il sindaco Federico Basile. Al centro del confronto l’evento dell’1 dicembre al “Franco Scoglio” con cui si festeggerà il 125esimo anniversario della nascita del Messina calcio.

Incontro tra il Racing Group e la Cooperativa Messina

Una parata di stelle con cui il Racing Group vuole suggellare ulteriormente quello che punta a essere un nuovo corso per la società e la squadra. Sempre ieri Davis e Pagniello hanno incontrato anche la Società Cooperativa calcio Messina. All’incontro hanno partecipato Luigi Tinuzzo, Ezio Sindoni e Benedetto Bruschetta.

E nella serata di ieri, la Cooperativa ha diramato una nota in cui ha dichiarato di aver “accolto la massima apertura ad una collaborazione su più fronti da parte dei responsabili del club biancoscudato i quali, fra l’altro, hanno riconosciuto lo sforzo, non solo economico, profuso dai soci della Scc Messina nel corso di queste tribolate settimane”. Un avvicinamento importante tra le due parti: “La Cooperativa è lieta di poter sostenere, in ogni forma possibile, il Racing Group, con l’unico obiettivo di rilanciare, una volta per tutte, il calcio a Messina”.

La fideiussione escussa: ridotto il debito del Messina

Intanto la Lega Pro ha regolarmente escusso la fideiussione della precedente proprietà. Entro una settimana da ieri, la banca scelta dall’allora presidente Pietro Sciotto sarà chiamata ad accreditare alla Lega 350 mila euro. Un cifra a garanzia dei tesserati, per stipendi e contributi. Così si ridurrà il debito che ha portato il Messina alla liquidazione giudiziale dello scorso settembre. Starà ora alla nuova proprietà assicurare il saldo o una nuova garanzia per i restanti 290 mila euro.