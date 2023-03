Il padre della sposa: la raffinata comicità di Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi al Teatro di Messina - Tempostretto

Risate ed emozioni al Vittorio Emanuele per la famosa commedia, portata a teatro dalla regia di Gianluca Guidi

“Per continuare ad avere vicino le persone che ami devi anche perderle un po’”. Tanto divertente quanto dolce ed emozionante, Il padre della sposa arriva al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Il padre della sposa

A portare a teatro la commedia scritta da Caroline Francke – dopo il grande successo avuto al cinema nelle due produzioni americane del 1950 con Spencer Tracy ed Elizabeth Taylor e del 1991 con Steve Martin e Diane Keaton – è la regia di Gianluca Guidi (con la produzione Virginy e l’Isola trovata).

Gianfranco Jannuzzo è Giovanni, padre di famiglia attento e amorevole. Sua figlia Alice (Martina Difonte) torna dall’America e porta ai genitori una novità sorprendente: si sposa! Giovanni, geloso e protettivo nei confronti di Alice, la sua bambina, non riesce proprio ad accettarlo e ha grosse difficoltà a vedere di buon occhio Ludovico, il giovane promesso sposo (Lucandrea Martinelli), un bravo ragazzo, ma un po’ svampito e imbranato. Neanche le sue più grandi dichiarazioni d’amore riescono a convincerlo: “La luce che Alice ha portato nella mia vita resterà sempre accesa” dichiara Ludo. “E pensa tu alla bolletta!” gli risponde Giovanni.

Ci penserà la moglie Michelle (Barbara De Rossi) a stemperare gli eccessi di suo marito, ma i preparativi del matrimonio daranno il via ad una serie di eccentrici e caotici eventi, esilaranti per lo spettatore ma difficili da affrontare per il povero Giovanni – dall’incontro con i bizzarri genitori dello sposo Costanza e Rinaldo (Marcella Lattuca e Roberto Iannone) a quello con Boris, il wedding planner/ parapsicologo russo davvero fuori dagli schemi (Gaetano Aronica) – eventi che ribalteranno ogni cosa.

Regia e cast

La regia precisa di Guidi aggiunge carattere ad una storia vincente già in partenza, le offre un ritmo ancora più serrato e coinvolgente, divertente come ci si aspetta, ma anche inaspettatamente ricco di nuove gag, controscene e sorprese.

Guidi costruisce sapientemente la storia, sviluppandola sull’armonia tra tutte le sue parti e l’alchimia tra i suoi attori: Jannuzzo è impeccabile in un’interpretazione raffinata che non sbaglia mai un colpo, offrendo al suo protagonista un umorismo elegante e tanta dolcezza paterna; De Rossi regala grande comicità a Michelle e, al contempo, la rende una donna forte, decisa, la sola a poter gestire le preoccupazioni del marito; Difonte e Martinelli come promessi sposi sono estremamente ironici, marcano i tratti caratteriali dei loro personaggi presentandoceli chiaramente e si fanno sempre padroni della scena; Lattuca e Iannone sono eccezionali nel regalarci due figure sui generis, quelle dei consuoceri, offrendo a loro, però, spessore e credibilità pur nella follia e, infine, Aronica, grazie alla cui figura strampalata dall’italorusso maccheronico tocchiamo alte vette di comicità.

Precisi e convincenti nei loro ruoli, e in piena sintonia, gli interpreti si mostrano veri e propri mattatori, capaci di portare in scena, tra le loro battute e con una mimica incredibile, dei personaggi a tutto tondo, pieni di sfumature, passando dalla comicità alla tenerezza, dalla leggerezza alla riflessività.

A completare la resa scenica è la scelta attenta della musica, una colonna sonora coinvolgente e allegra, firmata dallo stesso regista, in grado di descrivere le scene, di farle cambiare tramite le sue note. Insieme alla musica, una scenografia elegante, colorata e molteplice: l’accogliente salotto della casa della sposa, con la sua bellissima vetrata, si trasforma in pochi attimi di buio nel salotto lussuoso della famiglia dello sposo, con il dipinto dell’antico antenato alle spalle, per poi riempirsi, ancora, degli addobbi bianchi per festeggiare il matrimonio.

Una risata rivelatrice

Il padre della sposa è uno spettacolo sempre attuale perché riflette sull’amore, quello vero, in tutte le sue forme; sulle paure, irrazionali ma intrinsecamente umane; sulla vita che cambia e, per quanto desidereremmo il contrario, è per noi inarrestabile. Riflette su un sentire in cui possiamo ritrovarci tutti, in cui possiamo rivedere un po’ di noi stessi. Lo spettacolo di Guidi rende centrale questo aspetto della commedia, utilizzando la comicità come uno strumento per pensare e per emozionarsi. Senza bisogno di alcun doppio senso o volgarità, le sue risate sono autentiche e si fanno a noi rivelatrici, mostrano a noi stessi la realtà di una vita che è sempre in divenire; fatta di legami umani mai facili e che, forse, più importanti sono più difficili diventano; in cui i figli e le decisioni che compiono non appartengono ai genitori e alle loro di scelte; in cui amare una persona è amare la sua libertà; ma in cui, pur riconoscendo tutto ciò, non sbagliare mai è impossibile.

La spettacolo ci affida queste riflessioni, tra i tanti applausi che irrompono più volte nel mezzo della scena, ma lo fa offrendoci sempre un sorriso leggero, sebbene non meno pieno di significato. Questo sorriso è un suo dono che ci lascia alla chiusura del sipario e che portiamo con noi sino a casa, e anche dopo.

𝗗𝗮𝗹 𝟭𝟬 𝗮𝗹 𝟭𝟮 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟯

𝐈𝐋 𝐏𝐀𝐃𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐒𝐀

𝑑𝑖 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤𝐞

𝑐𝑜𝑛 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐮𝐳𝐳𝐨, 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐚 𝐃𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢

𝑐𝑜𝑛 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐃𝐢𝐟𝐨𝐧𝐭𝐞 (𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝐴𝑙𝑖𝑐𝑒)

𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐈𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧𝐞, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐚𝐭𝐭𝐮𝐜𝐚, 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢

𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐀𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑎 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐥𝐮𝐜𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐢

𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑖 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐨

𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐥𝐮𝐜𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐢

𝑙𝑢𝑐𝑖 𝐔𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐕𝐚𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐲 𝑒 𝐋’𝐈𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐚

