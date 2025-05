Il PalaGym dell’UniMe ha ospitato la prova regionale e la Coppa Primavera

Due weekend pieni di impegni e ricchi di medaglie per il settore di Ginnastica Artistica, Ritmica e Skill della società universitaria

MESSINA – Sono stati due giorni di competizioni molto impegnativi e ricchi di soddisfazioni quelli che, Domenica 11 e 18 maggio, hanno coinvolto il settore della Ginnastica Artistica Femminile, Ginnastica Ritmica e Skill In della SSD UniMe. Da entrambe le giornate sono arrivati grandi risultati in termini sportivi, con una pioggia di medaglie e tantissimi miglioramenti per i nostri atleti ma, anche, risultati eccellenti dal punto di vista organizzativo, con diverse centinaia di atleti provenienti da tutta la Sicilia in gara al PalaGym della Cittadella Sportiva Universitaria.

2ª prova regionale

Domenica 11 maggio 2025 l’impianto sportivo universitario ha ospitato la 2^ prova Regionale Campionato Individuale Silver LD/LD3 Base e Avanzato di Ginnastica Artistica Femminile indetta dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Sono state 12 le “farfalle” impegnate per la SSD Unime, divise tra le categorie Allieve, Junior e Senior, tutte brave ad ottenere risultati di grande prestigio.

Questi nel dettaglio:

Livello Ld Avanzato – Categoria Allieve 3^ Fascia: Urbani Sara – 1° Classificata, Garito Arianna – 2°

Classificata, Sicari Alessia – 4° Classificata

Livello Ld Avanzato – Categoria Allieve 4^ Fascia: Licata Sara 1° Classificata, Oliva Anna 2° Classificata

Livello Ld Avanzato – Categoria Allieve 5^ Fascia: Bruschetta Angela- 2° Classificata Livello Ld

Avanzato – Categoria J1: Licata Lisa- 4° Classificata

Livello Ld Avanzato – Categoria Senior 2^ Fascia: Cavallaro Morgana 3° Classificata

Livello Ld3 Base – Categoria Senior S1: Puleo Giulia – 10° Classificata, Dattilo Carol 11° Classificata

Livello Ld3 Avanzato – Categoria Junior 2: Urbani Sofia 1° Classificata

Livello Ld Base – Categoria Senior 1: Giulia Rinaldi – 5° Classificata

Coppa Primavera

Domenica, 18 maggio 2025, invece, il PalaGym universitario ha ospitato la 3^ Edizione della manifestazione “Coppa Primavera”, manifestazione organizzata direttamente dalla SSD UniMe e che ha visto gareggiare ben 280 gli atleti provenienti dalla Provincia di Messina, in rappresentanza delle società Gymnasium Capo d’Orlando, Energy Barcellona, Gym Life Spadafora e SSD Unime.

Protagonisti di una giornata di gare eccezionale, sia in termini individuali che di squadra, tutti gli atleti del settore Ginnastica Artistica universitario, impegnati con le sezioni Ginnastica Artistica Femminile,

Ginnastica Maschile, Ginnastica Ritmica e del settore Skill In, guidati da Gina Berescu con la

collaborazione del team dei tecnici della società Illiana Kuznetkova, Erika Calabrò, Federica Palumbo,

Laura Tirimacco, Giuseppe Miano e Fabio Di Bella. Durante la manifestazione spazio anche alle gare

dei giovanissimi atleti dai 3 anni in su, impegnati nei vari programmi tecnici in una giornata piena di sorrisi e pioggia di medaglie. Ancora una volta, dunque, il settore Ginnastica della SSD UniMe conferma ottimi progressi di tutto il gruppo, che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni in campo nazionale nell’ambito della “Ginnastica in Festa”, manifestazione dedicata alla categoria “Allievi” ed in programma a Rimini dal 20 al 30 giugno. Ultimo appuntamento del settore, infine, programmato a luglio con il tradizionale Saggio di fine anno.