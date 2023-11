Il "pane in cassetta": ecco la ricetta - Tempostretto

L'arte della panificazione ha una storia antichissima

Il pane è uno degli alimenti più antichi e fondamentali dell’umanità. Nel corso dei millenni, il pane è stato preparato in innumerevoli modi e forme in tutto il mondo. Una delle varianti più amate e iconiche è il “pane in cassetta”, noto anche come “pane da sandwich” o “pane da toast”. Questo tipo di pane, con la sua forma rettangolare e la consistenza soffice, è perfetto per preparare deliziosi panini, toast e sandwich. In questo articolo, esploreremo la storia e la preparazione del pane in cassetta e condivideremo una semplice ricetta per realizzarlo in casa.

Storia del pane in cassetta

Il “pane in cassetta” ha una storia affascinante che affonda le radici negli Stati Uniti nel XX secolo. È stato creato per rispondere alle esigenze della modernità: era comodo da trasportare, durava a lungo e aveva una consistenza perfetta per preparare sandwich. La sua forma rettangolare e la dimensione regolare lo rendevano ideale per essere tagliato in fette uniformi, il che lo rese molto popolare durante la nascita della cultura del fast food.

Negli anni ’20, il pane in cassetta divenne una presenza comune nelle cucine americane e ben presto conquistò il cuore di molte persone. Oggi è possibile trovarlo in tutto il mondo, ed è un elemento fondamentale per realizzare panini, toast, club sandwich e molto altro.

La ricetta

Ecco una semplice ricetta per preparare il pane in cassetta a casa. Avrai bisogno di questi ingredienti:

Ingredienti:

1 kg di farina 0

25 g di sale

50 g di zucchero

7 g di lievito secco attivo e/o 25 g lievito fresco

650 ml di acqua fredda

50 g di strutto

Un po’ di farina extra per la superficie di lavoro

Istruzioni:

In una ciotola grande, mescola la farina, il sale e lo zucchero. Aggiungi il lievito secco attivo e mescola bene (se avete l’impastatrice usate quella). Aggiungi l’acqua fredda agli ingredienti secchi. Mescola il tutto fino a formare un impasto omogeneo. Trasferisci l’impasto su una superficie infarinata e impasta energicamente per circa 10 minuti, fino a quando diventa liscio ed elastico. A quel punto unite lo strutto un poco alla volta in modo da far assorbire quello precedente prima di aggiungere il nuovo. Metti l’impasto in una ciotola leggermente unta e copri con la pellicola per non far prendere aria. Lascia lievitare in frigo per 24h. Una volta lievitato, sgonfia delicatamente l’impasto e stendilo a rettandolo e arrotolalo su se stesso in modo da formare una girella, trasferiscilo in uno stampo per pane in cassetta leggermente unto. Copri lo stampo con il suo coperchio e lascia lievitare nuovamente fino al raddoppio del volume. Il tempo è approssimativo e dipende dalla temperatura esterna e dalla forza del lievito. Nel frattempo, preriscalda il forno a 220° C. Cuoci il pane in cassetta nel forno preriscaldato per circa 25 minuti a 220°C e altri 25 minuti a 200°C, in tutto dovrà cuocere 50 minuti circa. Dopo 40 minuti controlla se la crosta è dorata e il pane suona “vuoto” quando viene battuto nella parte inferiore. Ricorda che la cassetta deve essere chiusa con il suo coperchio durante tutta la cottura. Sforna il pane e lascialo raffreddare su una griglia prima di tagliarlo a fette.

Ora hai preparato il tuo delizioso pane in cassetta fatto in casa, pronto per essere utilizzato in una varietà di ricette. Puoi farcire le fette con i tuoi ingredienti preferiti per creare panini gustosi o farle diventare dei toast perfetti per la colazione.

Il pane in cassetta è un classico che ha resistito alla prova del tempo, e con questa ricetta, puoi gustarlo fresco e fatto in casa ogni volta che lo desideri. Che tu lo utilizzi per un classico sandwich al formaggio o per creare una deliziosa marmellata di avocado, il pane in cassetta è una scelta versatile che non deluderà mai il tuo palato.

Buon appetito !

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram:@epifaniococo

