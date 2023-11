Il parcheggio selvaggio non risparmia le scuole - Tempostretto

Non sono più tollerabili atteggiamenti del genere. La Polizia municipale deve sanzionare queste intollerabili forme di maleducazione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ingresso studenti della scuola San Francesco di Paola di San Licandro. Appena terminati i lavori per gli ingressi pedonali, ogni giorno qualcuno parcheggia rendendo difficile e pericoloso l’accesso ai bambini”.

La maleducazione di troppi automobilisti messinesi tende a rendere vana qualsiasi misura adottata in favore di una sicura e protetta mobilità dei pedoni. Non può e non deve continuare così.