Il Polo Formativo Territoriale SNA di Reggio sostiene la sinergia tra formazione e crescita economica locale

REGGIO CALABRIA – Il Polo Formativo Territoriale SNA di Reggio Calabria è promotore di sviluppo economico oltre che formativo. La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha infatti pubblicato un Avviso per la “Manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte tariffarie per pernottamento e prima colazione”, rivolto alle strutture ricettive di Reggio Calabria (alberghi, bed & breakfast e ristoranti) per ospitare il personale esterno della SNA durante i corsi formativi organizzati dal Polo.

Lo rende noto l’onorevole Giusi Princi, presidente del Comitato di Coordinamento regionale del Polo Territoriale SNA Calabria. “Il Polo Formativo SNA Calabria – afferma – è il risultato della volontà di coniugare, in maniera strategica e sinergica, l’innalzamento delle competenze dei dipendenti pubblici con il sostegno all’economia locale. La mission del Polo, che abbiamo fortemente voluto con il Presidente Roberto Occhiuto, con il Parlamentare Francesco Cannizzaro, con il Ministro Paolo Zangrillo e con il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, è stata infatti non solo quella di investire nella formazione dei dipendenti al fine di elevare le competenze del personale della pubblica amministrazione calabrese, ma anche quella di creare occasioni dirette di sviluppo per il tessuto economico locale”.

“Il Polo – prosegue l’eurodeputata Princi – non è solo un centro di formazione, ma anche un motore per il rilancio economico e turistico della regione, con impatti positivi sul PIL calabrese. Questa iniziativa, infatti, mira a valorizzare l’accoglienza del nostro territorio, offrendo nuove opportunità a tutte le strutture ricettive coinvolte. Le strutture che aderiranno all’iniziativa – aggiunge – potranno incrementare la loro visibilità a livello nazionale, grazie all’inserimento in un elenco pubblicato sul sito istituzionale della SNA, che consentirà al personale docente e ai partecipanti ai corsi di accedere alle migliori opzioni di accoglienza disponibili. Tale elenco rappresenta un’occasione concreta di crescita e un potenziale aumento delle prenotazioni, con un conseguente ritorno economico per le strutture locali”.

“Insieme al Comitato di Coordinamento che rappresento – conclude Giusi Princi – invito tutte le strutture ricettive interessate a consultare l’avviso, presentare la propria manifestazione di interesse e cogliere questa preziosa opportunità”.