“Il ponte è insostenibile”: 200 firme di UniMe

Al via una mobilitazione di docenti e personale dell'Università di Messina contro la grande opera

MESSINA – Ponte sullo Stretto: sul tema riceviamo e pubblichiamo un documento. Così i promotori si presentano: “Siamo un gruppo di docenti, ricercatrici e ricercatori, lettrici e lettori di lingua straniera, membri del personale tecnico amministrativo dell’Università di Messina che, in seguito ad alcune riunioni informali, hanno deciso di avviare una discussione pubblica dentro l’Ateneo, ma aperta alla cittadinanza, sui costi sociali del progetto del Ponte sullo Stretto. Osserviamo infatti su questo tema una totale mancanza di trasparenza, una insufficiente valorizzazione della ricerca scientifica e una scarsa condivisione con la cittadinanza. Per questo abbiamo predisposto un documento, firmato al momento da 200 studiosi, studiose e membri del personale tecnico amministrativo, che desideriamo far conoscere all’opinione pubblica. Informazioni sulla mobilitazione possono essere recuperate sul nostro sito“.

“Il Ponte insostenibile: il silenzio non è più un’opzione”

“Noi, docenti, ricercatrici e ricercatori, lettrici e lettori di lingua straniera, membri del personale tecnico

amministrativo dell’Università di Messina, riteniamo necessario prendere una posizione netta contro la

costruzione del Ponte sullo Stretto, un’opera insostenibile sul piano economico, ambientale, sociale,

culturale, giuridico e tecnico, come è emerso dai rilievi presentati in sede di procedura di valutazione di

impatto ambientale (Via), dalle osservazioni delle maggiori associazioni ambientaliste del paese,

unitamente a quelle dei comitati cittadini No-Ponte, che hanno evidenziato numerose lacune nell’attuale

progetto definitivo.

Ci poniamo in continuità con le numerose iniziative promosse dal coordinamento delle associazioni

No-Ponte, dal mondo della scuola e dalle altre espressioni della società civile.

In qualità di firmatari, vogliamo avviare una mobilitazione che dall’Università si apra a tutta la comunità per stimolare una discussione e un confronto ispirati ai seguenti principi:

Trasparenza dei processi decisionali pubblici Etica della condivisione e della consultazione Valorizzazione della ricerca alla luce della pluralità e dell’interconnessione dei saperi

Esiste una consolidata letteratura scientifica ma anche divulgativa e di opinione che ha registrato la

negatività dell’impatto del progetto sull’area dello Stretto non solo dal punto di vista tecnico-ambientale ma anche etico, sociale e di salute pubblica. Si pensi, ad esempio, ai danni materiali e ai disagi psicologici legati agli espropri, come anche alle gravi ricadute sul tessuto sociale e urbanistico di un cantiere stabile per oltre 10 anni. Manca tuttavia uno spazio aperto che metta a disposizione della cittadinanza i risultati di queste ricerche e le riflessioni che ne derivano, in un’ottica di trasparenza e di condivisione.

Il primo passo di questa mobilitazione è un’assemblea pubblica (data e luogo da definire): sarà questa l’occasione per discutere del futuro del nostro territorio”.



Firmatari/e

Patrizia Accordino SCIPOG

Raffaele Albanese SCIPOG

Pierandrea Amato DICAM

Roberto Amato INGEGNERIA

Antonino Antonazzo DICAM

Elvira Arcidiacono In quiescenza

Antonino Ardizzone DIMED

Giuseppe Avena ECONOMIA

Antonio Baglio DICAM

Karin Bagnato COSPECS

Anna Barattucci CHIBIOFARAM

Tindaro Bellinvia SCIPOG

