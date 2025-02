Il ponte, le parole di Fazio e Messina città “inadeguata”

Senza volerlo, il direttore generale del Cas ha rivelato l'inadeguatezza del territorio rispetto a un'opera così impegnativa

di Marco Olivieri

MESSINA – “La A20 è fatiscente e inadeguata. Non è adeguata ad accogliere il traffico né nella fase dei cantieri, né con il ponte sullo Stretto a regime”. Lunedì 27 gennaio il direttore generale del Cas, Consorzio autostrade siciliane, Franco Fazio (nella foto con il sindaco Basile), ospite della prima commissione consiliare, non ha usato parole di circostanza. Non si è rifugiato nel politichese o burocratese. Ha messo in discussione, probabilmente senza volerlo, le magnifiche sorti e progressive del ponte. E, che per il centrodestra, va fatto a priori. Ed è quasi materia di fede.

Ci vorrebbero maggiori approfondimenti ambientali, geologici e sismici? È quasi un’offesa quando qualche tecnico lo sostiene. Allo stesso modo, le parole del direttore generale del Cas non sono piaciute ai vertici della Regione siciliana. E ieri a Messina il presidente Renato Schifani si è pronunciato così: ““Mi risulta che il Cda del Cas stamattina abbia avviato la procedura di contestazione finalizzata alla revoca del direttore Fazio per le sue dichiarazioni che abbiamo appreso dalla stampa”. Il cambio alla direzione del Consorzio autostrade siciliane è pronto, insomma. E sono arrivate pure le repliche del presidente della Stretto di Messina, Pietro Ciucci (“Gran parte dei trasporti via mare”) e il rammarico dell’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò (“Già stanziati 300 milioni per A20 e A18”).

Fazio: “Le mie parole travisate”. Le opposizioni: “Una reazione scomposta da parte di Schifani”

“Si precisa che i contenuti del mio intervento sono stati volutamente travisati sia nella forma che nell’approccio sostanziale alle problematiche riferite”, ha cercato di precisare il direttore generale. E di parole strumentalizzate parla pure il senatore leghista Nino Germanà (“Da sempre Fazio è favorevole al ponte”), mentre il governo regionale ha invitato il dirigente a comunicare solo nelle sedi istituzionali.

A difenderlo le opposizioni. Dal capogruppo all’Ars del Movimento Cinquestelle Antonio De Luca ( “Provvedimento che desta allarme e perplessità per tempistica e motivazioni”) alla senatrice di Italia Viva Dafne Musolino (“Davvero incredibile e scomposta la reazione del presidente Schifani alla legittima e circostanziata denuncia”). E Armando Hyerace, segretario provinciale del Pd: “Guai a dissentire o pronunciarsi con considerazioni tecniche che non avvalorino il ponte come panacea di tutti i mali”.

Il tema vero è l’inadeguatezza della città di Messina rispetto a un’opera “invasiva”

Ma se è il direttore generale del Cas, struttura non proprio amata da messinesi e siciliani, a gridare che il “re è nudo”, qual è il vero tema? L’inadeguatezza della città di Messina rispetto a un’opera così impegnativa, definita dal sindaco Federico Basile (non proprio Che Guevara) “invasiva”. E potenzialmente, senza i necessari interventi e “le opere compensative per mitigare i disagi”, anche “devastante”.

Di conseguenza, non è solo la A20 ma l’intera città a non essere attrezzata a reggere gli effetti dovuti alla realizzazione della grande opera. Non abbiamo certezze ma una buona probabilità che sia così è seriamente da prendere in considerazione. Va ricordato l’ovvio: si tratta di una città altamente problematica e bisognosa di guarire in tempi brevi da anni di crisi quasi irreversibile. E la viabilità è uno dei nodi centrali.

Vietato dubitare sul ponte?

Se a ricordarlo è il direttore generale del Cas, il centrodestra, pontista senza se e senza ma, non può che reagire con la rimozione. Di certo, Fazio non è un no ponte e ha precisato: “La realizzazione del ponte sullo Stretto consentirebbe, nell’ambito delle opere di compensazione richieste dal Consorzio e condivise dall’amministrazione regionale con una recente nota, di effettuare fondamentali interventi di manutenzione volti a incrementare le condizioni di sicurezza. Il tutto in modo da accogliere il transito pesante derivante dalla costruzione dell’infrastruttura”.

Sospesi su un ponte d’incertezze

Tuttavia, l’eco di quelle riserve espresse in commissione a Palazzo Zanca non è gradito a chi governa. Vietato dubitare? Anzi, i problemi resi pubblici, e non nelle segrete stanze, dovrebbero essere uno stimolo in più per chi è convinto del ponte. Una spinta a intervenire preventivamente sui tanti, troppi, elementi critici. In ogni caso, l’inadeguatezza del territorio rispetto a un’opera così impegnativa è un argomento decisivo. E, in mezzo alle rassicurazioni governative e della Stretto di Messina, da una parte, e le critiche dei comitati no ponte, dall’altra, ci siamo noi cittadini. Sospesi su un ponte d’incertezze e scetticismo.

