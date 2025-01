“Autostrada A 20 fatiscente”. Fazio perde il ruolo di direttore del Cas

L'annuncio del presidente della Regione, Renato Schifani: "Il cda ha avviato la procedure di contestazione finalizzata alla revoca del suo ruolo"

“Mi risulta che il Cda del Cas stamattina abbia avviato la procedura di contestazione finalizzata alla revoca del direttore Fazio per le sue dichiarazioni che abbiamo appreso dalla stampa”. Con queste parole il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha annunciato un cambio alla direzione del Consorzio autostrade siciliane.

Via il direttore Fazio, che lunedì scorso è stato ospite della commissione viabilità a Messina e non le ha mandate a dire sulle condizioni della A20 Messina-Palermo, definita “fatiscente e inadeguata” a ospitare il traffico di mezzi pesanti previsto già in fase di cantieri per la costruzione del Ponte. Fazio si è concentrato sulle condizioni della tratta da Milazzo a Messina, puntando soprattutto l’indice sulle condizioni di viadotti e gallerie e sui tanti tratti percorribili a una sola corsia e con divieti di sorpasso. Insomma: nulla che i guidatori messinesi e della provincia non vedano e vivano tutti i giorni.

Ciucci risponde a Fazio: “Gran parte dei trasporti via mare”

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Stretto di Messina spa Pietro Ciucci, che ai microfoni di Tempostretto ha spiegato: “Ho visto le dichiarazioni del direttore generale del Cas e abbiamo dei contatti continui con loro e col presidente Nasca. Su questo vorrei sottolineare alcune cose. La prima è che forse il direttore non è perfettamente a conoscenza del fatto che il nostro obiettivo è avere la maggior parte dei trasporti via acqua, via mare. L’impatto sul traffico, il numero di camion, sarà molto contenuto”.

Aricò: “Già stanziati 300 milioni per A20 e A18”

Ma non è finita. Anche Alessandro Aricò ha commentato la vicenda. L’assessore regionale ai Trasporti ha ricordato che “nell’ambito dell’accordo con il governo nazionale sul Fondo di sviluppo e coesione, abbiamo stanziato 300 milioni di euro per migliorare le nostre autostrade, a cominciare dalla Palermo-Messina e dalla Messina Catania”.

L’assessore: “Grande amarezza le parole di Fazio”

E sulle parole di Fazio ha aggiunto: “Per quanto riguarda le dichiarazioni del direttore generale del Cas che stanno circolando in queste ore posso solo dire che mi hanno suscitato una grande amarezza perché si tratta di esternazioni che sembrano improvvisate, che non sono mai state condivise né con la governance dell’ente né con il mio assessorato. Me ne rammarico perché saremmo stati certamente disponibili all’ascolto e al dialogo, avremmo avuto il modo di fornire rassicurazioni sui nostri programmi e di affrontare insieme, nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale, ogni eventuale criticità”.