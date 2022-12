"Il Ponte sullo Stretto come il Muos, con la Sicilia piattaforma militare del Mediterraneo" - Tempostretto

Lo sostengono gli attivisti No Ponte Antonio Mazzeo e Gino Sturniolo: "L'opera aprirebbe a una militarizzazione dell'Isola"

MESSINA – “Il Ponte sullo Stretto come il Muos di Niscemi e Sigonella: apripista di una militarizzazione dell’Isola. Della Sicilia come piattaforma militare nel Mediterraneo, in difesa dell’Occidente “. Questo è il punto di vista degli attivisti No Ponte Antonio Mazzeo e Gino Sturniolo, che rispondo a una recente presa di posizione di Lucio Caracciolo su “La Stampa”. Scrivono Mazzeo e Sturniolo: “Per lui sono secondari gli argomenti, e gli scontri, sugli aspetti ingegneristici, economici, ambientali dell’infrastruttura d’attraversamento. Ciò che conta è la sua valenza strategica, geopolitica, militare. Per questa ragione assimila il ponte sullo Stretto al Muos di Niscemi, il nuovo sistema di telecomunicazione satellitare della Marina militare Usa per governare i conflitti globali del XXI secolo, senza dimenticare le strutture di Sigonella e Pantelleria. Perché ciò che conta è il valore strategico della Sicilia, il suo collocarsi in un’area che la rivista Limes (diretta da Caracciolo, n.d.r.) chiama Caoslandia, nel Mediterraneo “allargato” che è tornato ad essere centrale per i flussi commerciali provenienti da Oriente e per l’intervento politico, militare, economico di Cina, Russia e Turchia”.



Mazzeo e Sturniolo citano Caracciolo: Se non lo volete capire la Sicilia è la Frontiera e senza la difesa della Frontiera gli Stati periscono, sembra dire, perché dallo Stretto di Sicilia (così quelli di Limes chiamano il Canale di Sicilia per sottolineare la esigua distanza che separa l’Isola dall’Africa) passa la principale rotta migratoria, perché da lì passa la via della seta cinese, perché i turchi e i russi della Wagner si sono acquartierati sul lato africano dello Stretto, perché quel tratto di mare è attraversato dai cavi sottomarini transcontinentali della Rete. Caracciolo ci ricorda che la Sicilia fu il luogo dell’invasione alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quella volta gli invasori erano i “liberatori americani” e ce la cavammo, ma stavolta chi potrebbe essere il nuovo invasore? Per questo l’Italia (ma a questo punto perché non l’Europa o l’Occidente?) senza la Sicilia non esiste. Perché la Sicilia deve essere la piattaforma militare nel Mediterraneo, la difesa dell’Occidente dalle armate dei Bruti o degli Extranei. Noi siamo la Barriera costruita a difesa. Questo è il nostro destino”.

Aggiungono il pacifista e autore d’inchieste Mazzeo e l’ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco Sturniolo: “Lucio Caracciolo si spinge fino a lamentare la scarsa presenza militare nell’area e ad auspicare una “più incisiva presenza della Marina e delle altre Forze armate nelle acque” di quello che insiste a chiamare il “mare nostro”. L’ennesima ode al militarismo e al riarmo a cui gli analisti mainstream ci hanno abituato nell’ultimo anno di fratricida guerra in Ucraina. Ipocrita narrazione di una “Isola indifesa” quando è sotto gli occhi di tutti il devastante e invasivo processo di militarizzazione che ha investito ogni angolo della Sicilia e delle sue isole minori e l’abnorme presenza statunitense nella stazione aeronavale di Sigonella, “capitale mondiale dei droni”. Per questo il ponte serve, per Caracciolo: per la sicurezza, per stabilizzare le aree di frontiera e per collegare militarmente l’Italia, l’Europa, l’Occidente alla Sicilia, non viceversa”.

“Il ponte ci metterebbe in pericolo, militarizzando la Sicilia”

Aggiungono i due attivisti e studiosi: “In passato avevamo già invitato a guardare ai rischi che il ponte portava con sé anche sotto questo profilo. Ci avevano guardati un po’ perplessi. Il ponte ci metterebbe in pericolo, farebbe da traino ad una ulteriore forte militarizzazione e ad un più asfissiante controllo del territorio proprio perché naturale obbiettivo strategico in caso di conflitto. Eccoci serviti. Lucio Caracciolo ce lo sbatte in faccia senza neanche prepararci con parole di circostanza. E a chi pensa che con il ponte i propri figli non emigrerebbero più potremmo consigliare di arruolarli, che forse lì di lavoro ne troverebbero.Ciò che è incredibile è che il ritorno del Mediterraneo come luogo centrale e l’importanza della Sicilia per la sua collocazione geografica debba essere necessariamente declinato sotto il profilo della guerra”.

“Il Mediterraneo come piattaforma di pace”

E aggiungono: “La Sicilia, che nelle vecchie carte appariva più estesa di quanto lo fosse proprio per l’importanza che assumeva nei commerci mondiali, la Sicilia raccontata da sempre dai viaggiatori, deve essere piattaforma di guerra? E perché, invece, non potrebbe essere piattaforma di pace? Perché gli abitanti dell’isola non potrebbero trarre “vantaggio” dall’affacciarsi della propria terra su un continente africano in crescita? Perché non possiamo pensare di crescere insieme con le popolazioni africane che lavorano, viaggiano, portano avanti le loro famiglie, socializzano e trasferiscono risorse e conoscenza? Il nostro No al ponte è anche questo. Un No alle logiche di guerra, alle militarizzazioni dei territori e del mare, ai muri armati innalzati tra Nord e Sud. E’ il nostro sì forte, per la pace, il disarmo e la giustizia tra i Popoli”.

