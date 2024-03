Il popolo palestinese nel racconto della rivista “Su la testa”

Appuntamento martedì 6 marzo alla Feltrinelli di Messina con Paolo Ferrero

MESSINA – La rivista “Su la testa” ha dedicato un numero, il 18 del dicembre 2023, al popolo palestinese. La rivista sarà presentata a Messina dal suo direttore, il leader di Rifondazione comunista ed ex ministro Paolo Ferrero, che interverrà mercoledì 6 marzo, dalle 17.30, alla Libreria Feltrinelli in via Ghibellina, 32.

La presentazione, promossa dalla Casa del Popolo Messina e da “Su la testa”, prevede inoltre gli

interventi di Antonio Mazzeo, Simona Suriano, Carmelo Chitè, Tania Poguisch e Santino Bonfiglio.

Si legge nella presentazione dell’iniziativa: “Un numero denso di interventi di studiosi, intellettuali, militanti e attivisti in solidarietà di un popolo aggredito da 75 anni, che ci offre la possibilità di approfondire e riflettere sul tempo che stiamo vivendo fatto di guerre e continue violazioni del diritto internazionale giustificate con una narrazione in cui chi rappresenta l’Occidente è dalla parte giusta contro il nemico costruito di turno”.



