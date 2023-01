"Il porto franco di Messina nel lungo XVIII secolo", Ida Fazio presenta il libro alla Feltrinelli - Tempostretto

Dialogheranno con l’autrice, Salvatore Bottari, Rita Foti e Daniela Novarese

MESSINA – Domani (martedì 31 gennaio), alle ore 18 alla Feltrinelli Point di Messina, in via Ghibellina, sarà presentato il libro di Ida Fazio (ordinaria di Storia Moderna nell’Università di Palermo), “Il porto franco di Messina nel lungo XVIII secolo”. Commercio, fiscalità e contrabbandi (Viella, Roma 2021). Dialogheranno con l’autrice, Salvatore Bottari (ordinario di Storia Moderna nell’università di Messina), Rita Foti (associata di Storia Moderna nell’Università di Palermo) e Daniela Novarese (ordinaria di Storia delle Istituzioni Politiche nell’Università di Messina). L’iniziativa è promossa dalla Società Messinese di Storia Patria, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, il Comitato provinciale di Messina dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, la Feltrinelli Point di Messina.