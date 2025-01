Il Premio “Afi011” al fotografo messinese Alessandro Mancuso

La consegna a S. Teresa durante la l'inaugurazione del nuovo anno sociale dell'associazione di fotografia jonica

S. TERESA – Si è svolta nel Palazzo della Cultura la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno sociale dell’associazione AFI011, presieduta da Mario Pollino. Il momento clou della serata, condotta da Marcella Allegra, è stato la consegna del “Premio AFI011 2024” ad Alessandro Mancuso, “per aver catturato i colori della terra creando immagini che testimoniano la felicità del quotidiano”.

Il fotografo messinese, partito dagli scatti documentaristici di catalogazione di opere d’arte “statiche”, è poi approdato alle più dinamiche foto rivolgendo il suo interesse sugli effetti sociali e umanitari della globalizzazione su alcune popolazioni africane.

A Mancuso la targa è stata consegnata da Roberto Mendolia, premiato lo scorso anno. Il fotografo taorminese, in arte Rogika, è stato pure invitato a promuovere la sua più recente opera editoriale, “Ore di Sicilia”, presentata da Lisa Bachis, la quale ha sottolineato come in questa pubblicazione l’autore abbia raggiunto l’apice della sua arte fotografica e narrativa.

Inoltre, un riconoscimento speciale è stato assegnato dal direttivo a due soci molto attivi, Valentina Costante e Carmelo Molino “per aver supportato l’Associazione con la loro assidua presenza, trasformando le loro idee in immagini che raccontano il quotidiano con un punto di vista originale ed emozionante”.

Durante la serata, in un video storytelling sono stati mostrati gli scatti più significativi dei soci che hanno partecipato agli eventi del 2024.

Il presidente Pollino, subito dopo, ha voluto evidenziare la partecipazione dell’associazione al progetto “Roccalumera-Città del folklore” ringraziando il presidente della Pro Loco, Angelo Triolo, e i rappresentanti delle associazioni di musica popolare della cittadina jonica (Canterini della Riviera Jonica e Triskelion), presente Francesco Famà, i quali hanno ringraziato per il grande supporto ricevuto e per la numerosa presenza di soci alle manifestazioni.

Infine, il vicepresidente Salvatore Iraci Sareri ha presentato il programma 2025 in cui sono previsti, proprio nel Palazzo della Cultura, lezioni settimanali teoriche e pratiche, esercitazioni con uscite didattiche e shooting, preparazione di mostre e partecipazione a concorsi.

Il vicesindaco, Annalisa Miano, ha portato il saluto dell’amministrazione, elogiando l’associazione per l’ottima organizzazione delle attività realizzate e il qualificato impegno dei soci nel contesto culturale del territorio.

Erano presenti tra l’altro i rappresentanti delle associazioni Avis e Lions Club di S.Teresa, Cinit, Taoclick, Studio Quattro, Arcipelago Sicilia e del maestro Enrico Borrometi. Prima del brindisi finale la rituale consegna degli attestati ai corsisti del 2024 un segnalibro per tutti a ricordo della serata.